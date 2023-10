Los esqueletos de las víctimas de la gripe de 1918 revelan pistas sobre quién tenía más probabilidades de morir

La gripe suele matar a jóvenes, ancianos y enfermos. Esto es lo que hizo que el virus de 1918 fuera tan inusual, o eso dice la historia: mataba a hombres jóvenes sanos tan fácilmente como a aquellos que estaban débiles o padecían enfermedades crónicas.

Los médicos de la época informaron que entre quienes estaban en la flor de la vida, la buena salud y la juventud no eran protección suficiente: el virus era indiscriminado y mataba al menos a 50 millones de personas, o entre el 1,3 y el 3% de la población mundial. Por el contrario, Covid mató al 0,09 por ciento de la población.

Pero el papel Un estudio publicado el lunes en Proceedings of the National Academy of Sciences desafía esta narrativa persistente. Utilizando evidencia encontrada en los esqueletos de personas que murieron en el brote de 1918, los investigadores informaron que las personas que padecían enfermedades crónicas o deficiencias nutricionales tenían más del doble de probabilidades de morir que aquellas que no padecían tales afecciones, independientemente de su edad.

El virus de 1918 mató a jóvenes, pero el estudio sugiere que no fue una excepción a la observación de que las enfermedades infecciosas matan más fácilmente a las personas débiles y enfermas.