Los desechos espaciales rusos obligan a la estación espacial a esquivar, lo que retrasa las caminatas espaciales

La NASA pospuso una caminata espacial programada para aventurarse fuera de la Estación Espacial Internacional en el último minuto el miércoles después de que una gran pieza de desechos espaciales rusos se acercara peligrosamente al puesto orbital.

Los astronautas de la NASA Frank Rubio y Josh Casada se preparaban para salir de la esclusa de aire Quest construida en Estados Unidos. Estación Espacial Internacional La madrugada del miércoles (21 de diciembre) para instalar nuevos paneles solares cuando el equipo de control de la misión les ordenó que dejaran de trabajar. En cambio, la estación espacial realizará una maniobra de emergencia para salir del camino de un trozo basura espacial En camino de acercarse peligrosamente al laboratorio más tarde ese día. La caminata espacial finalmente se reprogramó para el jueves 22 de diciembre.

Los escombros en cuestión son un fragmento de un misil ruso, que mide 11 pies (3,35 metros) de ancho. Soyuz Lanzadores Zenith. Se esperaba que la chatarra llegara a menos de un cuarto de milla (0,4 kilómetros) de la estación más tarde ese día, lo que provocó una advertencia “roja” en el nivel más alto, Dan Huot, portavoz de la NASA en el Centro de Control de Misión en el Centro Espacial Johnson. en Houston. dijo durante el comentario en vivo.

Dos astronautas estadounidenses se estaban preparando para una caminata espacial cuando el control de tierra se enteró de que una pieza de desechos espaciales estaba muy cerca de la estación espacial. (Crédito de la imagen: NASA)

“Esta es una pieza de escombros que ha estado rastreando durante los últimos dos días y sus datos de seguimiento siempre han estado en nuestro rango verde o amarillo, lo que no requiere una maniobra”, dijo Huot. “Pero esta mañana, pase a rojo, y tan pronto como lleguemos a rojo, tenemos que tomar medidas, ya sea una maniobra alrededor de los restos o alguna otra precaución para ayudar a mantener a la tripulación a salvo”.

Huot agregó que la decisión de cancelar la caminata espacial se tomó alrededor de las 5 a.m. EST (1000 GMT). El equipo de control de tierra ahora se está preparando para llevar la estación a un lugar seguro utilizando propulsores a bordo de la nave espacial de carga Russian Progress, que actualmente está atracada en la parte rusa de la estación. Se espera que la maniobra tenga lugar a las 08:42 EST (13:42 GMT).

La estación espacial no está en peligro por los escombros, dijo Huot, que se espera que haga su máximo acercamiento al laboratorio espacial a las 11:17 a. m. EDT (16:17 GMT).

La NASA buscará un nuevo espacio para la caminata espacial requerida, que podría ocurrir más adelante esta semana.

“La tripulación tendrá que reprogramar su horario para hoy, así que no espere ver una caminata espacial hoy”, dijo Huot. “La tripulación no está en peligro. Esta no es la primera vez que hacemos esto y no será la última. Estos son solo algunos de los hechos sobre trabajar en la órbita terrestre baja”.

El incidente se produce aproximadamente una semana después del grande. Fuga de refrigerante de la Soyuz rusa La tripulación de la cápsula, que llevó a Frank Rubio de la NASA y a los cosmonautas rusos Sergey Prokopyev y Dmitry Petlin a la estación espacial en septiembre. Los expertos han atribuido la fuga, que pudo haber hecho que la cápsula no fuera segura para llevar a los astronautas a casa, a un trozo de basura espacial o un meteorito, aunque aún se está llevando a cabo una investigación oficial.

Si se confirman los temores, la estación espacial puede ser la primera de su historia sin la capacidad de llevar a toda su tripulación a salvo a casa En caso de accidente grave a bordo.

“Nunca ha sido un día aburrido a bordo de la Estación Espacial Internacional”, dijo Huot.

Nota del editor: Esta historia se actualizó a las 4 p. m. EST para señalar que la NASA ha reprogramado la caminata espacial para el jueves 22 de diciembre. Tú podrías Mira la caminata espacial en vivo en línea, cortesía de NASA TV, a partir de las 7 a. m. EDT (1200 GMT). La caminata espacial comenzará a las 8:30 a. m. EDT (13:30 GMT).