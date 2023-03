Los crossover son las mejores compras por debajo de 25.000 euros: cuántos coches de carreras hay

Parece que los crossovers están cada vez más de moda. ¿Pero cuáles son los mejores? Ciertamente no hay escasez de llamadas automáticas.

Los crossover, al menos recientemente, parecen estar cada vez más de moda. Al menos recientemente. Pero, ¿qué son? Aparte de los SUV crossover, algo completamente diferente y ciertamente otro tipo de automóvil, son automóviles equipados con una carrocería construida gracias a dos o más otros tipos de estructuras.

Este término significa interferir en inglés y ha sido aplicado principalmente por fabricantes como Lexus; El objetivo era definir su naturaleza mal definida.

¿cómo? Lo más destacado es que se trataba de un automóvil a caballo entre dos tipos de máquinas tradicionales y, por lo tanto, difícil de ubicar en un segmento de mercado específico. Actualmente, en 2023, los crossovers son muy populares.Y precisamente por eso, en este artículo veremos cuáles son las mejores a tener en cuenta en estos momentos.

Ford y Hyundai empiezan a bailar

Ford Puma, un coche gato’: Un modelo, este modelo, que realmente inicia el baile mini crossover. El diseño del coche americano en cuestión es realmente similar a otros modelos de Ford en ciertas cosas, pero la estética y el diseño saben distinguirse de forma positiva. Sin olvidar el Mega Box, un espacio de 80 litros que sustituye a la rueda de repuesto y aumenta unos treinta centímetros la altura de carga para facilitar el transporte de objetos largos. Su precio ronda los 25.000 euros, lo que sin duda es asequible para un coche que sabe asombrar a automovilistas y conocedores por igual.

hyundai conda: No hay necesidad de moverse demasiado. Este pequeño crossover ha tenido un éxito extraordinario y merecido, y no parece que vaya a parar.. Tiene un diseño agresivo y deportivo, y al mismo tiempo es realmente elegante y hermoso a la vista. Nada se deja al azar gráficamente, y menos técnicamente; El marco combina seguridad y diversión a la perfección. El tamaño pequeño no limita el espacio interno. El precio base es adecuado: 22 mil euros.

Jeep Avenger, Opel Mokka y Volkswagen Taygo completan la obra

Pocket Avenger, con Stellants estás en el lado seguro: El éxito de este automóvil se conoce en todo el mundo desde hace meses, en medio de premios y grandes elogios de los conductores y expertos. Y realmente es un éxito bien merecido.. Con una longitud de poco más de cuatro metros, este coche se diferencia de sus competidores en el mercado por su diseño muy personal, así como por el sistema eléctrico que lo diferencia de los demás. Igualmente por el precio, ya que 25 mil euros son suficientes para comprar uno. La autonomía nunca defrauda, ​​gracias a la disponibilidad de más de 500 km en ciclo urbano.

Opel Mokka: Las buenas noticias no acaban con los automovilistas, con un coche así. Puede ser tuyo por 24.000 euros, y en cada versión ofrece un sinfín de maniobrabilidad, calidad y ahorro. La versión Mokka-e también marca la diferencia, gracias a un motor eléctrico perteneciente al grupo PSA y muchas ventajas durante la conducción.

Volkswagen Taygo, cerremos los bailes al “estilo alemán”: Finalmente, realmente no puede terminar mejor que esto. Desde el sistema de entrada y arranque sin llave, el cuadro de instrumentos totalmente digital, el cargador inalámbrico para smartphones y el sistema de dirección semiautomático. El coche funciona solo con gasolinasiendo los más potentes capaces de desatar un máximo de 150 caballos de fuerza. Su valor de mercado parte de 23 mil eurosque es realmente apropiado.