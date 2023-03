Incautaciones de Milán a Padua

PAPA – Viernes 17. Durante siglos, las personas supersticiosas han deseado poder saltarse estas fechas “aciagas”. Y quizás, en retrospectiva, es posible que los usuarios Sitio de inversión en criptomonedas “El más longevo del mundo”. El comercio de rocasEs una empresa totalmente italiana. Banco Silaque fue fundada por Padawan david barbieri Conocido como el seudónimoHola Barbarroja“- con los genoveses Andrea Midry En 2007, tan solo el viernes 17 de febrero, hizo temblar las muñecas a un número indeterminado de personas. inversoresdeclarando que tiene detener el proceso debido a “dificultades en el manejo de la liquidez”.

La situación se tornó aún más alarmante ayer cuando la policía financiera milanesa se quedó sin Búsquedas En plena explosión de hipótesis del crimen estafa Y malversaciónpor lo que actualmente solo se investiga a Medri.

Investigación

A pedido de los magistrados milaneses, los financieros de la Unidad de Policía Económica y Financiera de Milán y la Unidad de Policía de Moneda Especial llevaron a cabo órdenes de registro, incautación y adquisición de documentos no solo en Padua sino también en las oficinas de Milán y Génova. Las casas de los fundadores también fueron registradas. También realiza investigaciones financieras con el fin de conocer el manejo de la liquidez por parte de la empresa, así como el destino de los montos recaudados.

Esto se debe a que el 17 de febrero, la empresa, sin dar la debida justificación, suspendió el funcionamiento de la plataforma, impidiendo efectivamente que los clientes accedan a sus activos digitales.

Inmediatamente se activaron controles dirigidos que, gracias a la asistencia del equipo de delitos informáticos de la Fiscalía de Milán, revelaron, además de la obstrucción de las operaciones, una ruptura en las relaciones con la Institución Nacional de Crédito que, desde la creación de la empresa. , ha proporcionado a la plataforma las relaciones de cuenta a través de las cuales opera, así como algunas infracciones relacionadas con la correcta elaboración de los estados financieros por parte de la empresa. La Fiscalía de Milán, dirigida por Marcello Viola, procede a investigar posibles delitos informáticos y a comprobar la posible composición de delitos societarios.

fecha

TRT remonta su historia a los propios empresarios en 2007, como “The Rock Insurance Co.” , cuando aún no existía el Metaverso, pero sí su antecesor: Second Life. El primer bitcoin se negoció en Trt en junio de 2011, por otro lado, a los soportes malteses de la empresa no se les da mucha importancia. Pero ahora eso ya no importa porque la fecha se desmorona y las actividades se detienen repentinamente. A decir verdad, la primera alarma ya saltó en septiembre de 2021, cuando OneDime, que presta servicios a Trt, sufrió un ciberataque que provocó la sustracción de la cuenta ómnibus de Trt de 311,06 ethereum estimados en esa fecha en 904 mil euros. El robo fue denunciado el 10 de septiembre de 2021 a la Policía Postal de Veneto. A principios de enero hubo una decisión consensuada con Banca Sella, para la cual Trt tenía una cuenta operativa de apoyo. Por último, en los últimos días, una ducha fría. Un pequeño destello apareció en la pantalla principal del sitio: “TRT anuncia que se ha hecho necesario cortar las operaciones de su plataforma, a partir de hoy, debido a las dificultades que ha encontrado en la gestión de la liquidez. La empresa está realizando controles internos para determinar las causas del problema y evaluar la adopción de todas las iniciativas apropiadas o necesarias para proteger a los clientes y propietarios Interesar a otros Se proporcionarán rápidamente más actualizaciones sobre las medidas tomadas “.

asustado

En cuestión de horas, la empresa también cerró las conexiones en el grupo de Telegram de los usuarios. Sin embargo, los inversores ya se han organizado en un segundo grupo de Telegram titulado “Protección legal”, lo que sugiere que también se están considerando demandas colectivas: serán 34k. Entre ellos están quienes recuerdan que “el diablo está en los detalles”: la nota de prensa habla de una “interrupción” más que de un “apagón temporal”. Esto hace correr la sangre en miles de inversores italianos.

