El grupo ibérico Ferrovial quiere trasladar su domicilio fiscal a Holanda. El Gobierno se enfada: “Se lo debe todo al Estado español”.

Según el gobierno español, la única razón real detrás de la decisión fueron los beneficios fiscales del propietario del grupo, Rafael Del Pino. Las razones aducidas por el grupo de Infraestructuras (seguridad jurídica, clasificación más favorable, facilitación de la cotización en Nueva York) fueron calificadas de “ridículas”. Muchas empresas italianas han estado pagando impuestos en los Países Bajos durante años, lo que reduce considerablemente los ingresos italianos. FCA, Exor, Luxottica, Ferrero y Mediaset están entre los “pioneros”

Ferrofila gigante infraestructura Entre las más importantes de España, anunció su intención de Trasladó su domicilio social a los Países Bajos. Es una de las corporaciones multinacionales más importantes del país, con más de 24.000 empleados en todo el mundofue fundada en 1952 en Madrid y especializada en diseño, construcción, financiación y gestión infraestructura de transporte (carreterasaeropuertos, por ejemplo), infraestructura energética y servicios urbanos.

A lo largo de los años, gracias a un profundo proceso de internacionalización, ha incrementado su presencia en varios países del mundo: en Europa, además de en España, está presente en Polonia y otros países. Reino Unido. mundial, en canada y estados unidos. En particular, tiene participaciones en cuatro aeropuertos importantes del Reino Unido: Londres Heathrow, Glasgow, Aberdeen y Southampton. En 2022 se unió al consorcio Nueva Terminal 1 y participará en el diseño y construcción de la nueva Terminal 1 del Aeropuerto Internacional. John F. Kennedy de Nueva York. Ferrovial es un peso pesado en el sector de las infraestructuras y en el Ibex 35, el principal índice bursátil de la Bolsa española.

Traslado de sede en Amsterdam Llegará con la adquisición de Ferrovial, con sede en Madrid, por parte de Ferrovial International, una sociedad limitada holandesa propietaria86% de los activos de la empresatal y como explica el diario ibérico El País. Ferrovial seguirá cotizando en la Bolsa española pero el objetivo es entrar en el mercado estadounidense con acciones de la compañía holandesa. De hecho, después de que Gran Bretaña abandone la Unión Europea, La Bolsa de Valores de Ámsterdam ha superado a la Bolsa de Valores de Londres Convertirnos en el principal centro financiero de Europa. La cotización en la Bolsa holandesa asegurará la gran visibilidad de Ferrovial para atraer inversores internacionales y, por tanto, la posibilidad de dar el salto a la Bolsa americana. En un documento de 92 páginas, la dirección de la empresa trata de justificar los motivos de esta decisión. Primero, Ferrovial es una institucion internacional Con fuerte presencia en Norteamérica: el 81% del valor proviene de Estados Unidos y Canadá, el 6% de Reino Unido, el 5% de España y el 3% de Polonia, según se puede leer en el informe de gestión de la compañía para 2022. Además, recuerda que los Países Bajos fueron Ha sido elegido como sede por varias empresas similares a Ferrovial. “Es un país con una calificación crediticia de ‘tres A’, un ambiente favorable para empresas e inversionistas y un sistema legal estable y confiable”, se lee en el comunicado.

Leer también vestíbulos | Por Mauro Del Corno. Holanda, de FCA a Ferrero y Mediaset aquí están los grupos italianos con sede en Ámsterdam. La Unión Europea prohíbe su exclusión de las ayudas públicas

De hecho, la decisión de Ferrovial marca un movimiento que ya habían tomado otras empresas, empezando por FCA (posteriormente fusionada con Stellantis, también con sede en los Países Bajos) y Exor, el holding de la familia Agnelli-Elkann, principal accionista de Stellantis y que ha salido de Piazza Affari en los últimos meses para entrar en la Bolsa de Valores de Ámsterdam. Gigantes como Ferrero, Luxottica o Mediaset también tienen casa en Ámsterdam. No es ningún secreto que los Países Bajos atraen principalmente a empresas extranjeras a través de sus regímenes fiscales. Particularmente favorables (especialmente cuando se distribuyen dividendos a los accionistas) y reglas que favorezcan accionista más fuerte. Esto es restando los ingresos de los países Donde las empresas realizan gran parte de su producción y facturación. En el caso de Ferrovial, la decisión deberá ser ratificada por los accionistas entre el segundo y el tercer trimestre de este año.

“Ferrovial se lo debe todo a España” – Decisión de Ferrovial, Administrada Rafael del Pino que posee el 20% de las acciones directamente (otro 12% pertenecen a otros miembros de la familia), generó mucha controversia. como explican El Pais y El ConfidencialEl gobierno no considera fiables las razones aducidas por las empresas multinacionales para justificar el traslado de la sede a los Países Bajos, en la medida en que se especifican. “tonto”, Se considera que la única razón real es financiera, porque pagará menos impuestos en los Países Bajos. Sin embargo, según el ejecutivo, la pregunta se relaciona tanto con los impuestos que gravan a la empresa, que al final no ahorraría mucho, como con los impuestos que paga Del Pino. En definitiva, la de Ferrovial sería una jugada dictada por el “interés personal” de la familia del Pino, no de una corporación. De hecho, el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos aprobaron recientemente una ley de sucesiones respecto a las grandes fortunas superiores a los tres mil millones de euros que podrías evitar mudándote a Holanda.

En una entrevista en el canal sextaViceprimer Ministro y Ministro de Economía, nadia calvino Afirmó haberse contactado personalmente con Del Pino para comunicarle su oposición a esta decisión. “Es una empresa que le debe todo a España Que ha crecido gracias a las inversiones públicas financiadas por todos los ciudadanos españoles (…) Esto es inaceptable. “Es una decisión que va en contra de los intereses de nuestro país”, dijo. Segundo Vicepresidente del Poder Ejecutivo y Ministro de Trabajo, Yolanda Díaz, Insistían en la necesidad de crear una Europa donde no hubiera dumping, es decir, Reducir la carga fiscal y tasas impositivas estatales para atraer nuevos inversionistas. En una entrevista con Cadena señor Este jueves también le recordó a Díaz su apoyo El estado español ha premiado a la empresa en los últimos años. Ferrovial se ha beneficiado de muchos Erte –Expedientes de regulacion temporal de Empleotipo de dinero redundante, y fue rescatado de fondos públicos “, explicó. “Le pido a Ferrovial que mantenga todos los 5k + empleos que proporciona en este país y todas las inversiones”. El PP también criticó al gobierno por la decisión de Ferrovial. En particular, juan bravoviceconsejero de Economía del PP, alertó sobre los peligros de A “efecto infeccioso” y que otras multinacionales españolas han decidido abandonar el país.