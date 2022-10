Multas de hasta 15.000 euros

Según una nueva regla, el uso incorrecto de una cuenta corriente puede resultar en una multa muy alta. Esto es lo que dice la ley.

La mayoría de los ciudadanos de todo el mundo decidieron acumular dinero recibido de sus salarios o de otras fuentes en lugar de acumular una gran suma de dinero en la apertura de su casa. cuenta bancaria.

Gracias a esto deposito bancarioEl ciudadano puede asegurarse de que toda la liquidez se ingresa en su cuenta a su nombre para que los fondos del banco puedan ser utilizados electrónicamente.

CUENTA CORRIENTE: ESTO ES LO QUE TIENES QUE TENER CUIDADO

Esta cuenta corriente puede ser utilizada por ambos su cuyo Yo cuento Encabezado pero también por compañías privadas Que tengan cuentas a nombre de la empresa de las cuales puedan retirar fondos para gastos y recibir pagos.

Mientras que los solteros usan más la cuenta para dirigir sus propias cuentas un salario Para que se emita en forma de transferencia bancaria y se descuente por ti mismo Servicios Entonces, hay algún tipo de compañía de ahorro que utiliza para la tutoría. Flujo de efectivo Esto también es a través de transferencias bancarias.

Por eso, la cuenta corriente te permite usar ese dinero para todos aquellos instrumentos que requieran un pago que sustituya al efectivo, y por eso desde hace varios meses en todas las tiendas existe la obligación de poder hacer que el cliente pague con L”pan casero.

De hecho, muchos comerciantes que antes no tenían la posibilidad de hacer pagar al cliente con tarjeta de crédito, se vieron, por ley, obligados a comprar TPV o un resumen Para que el comprador pueda pagar el producto o servicio sin convertir efectivo.

Pero los titulares de cuentas corrientes deben tener mucho cuidado de no arriesgarse a una multa, la multa puede alcanzar 15.000€ Si hay alguna anormalidad al respecto.

De hecho, desde el primero de julio, para afrontarEvasión de impuestosHubo nuevas restricciones en el uso de cuentas corrientes y retiros de Cajero automático del dinero que contiene.

Por ello, los ciudadanos se ven obligados a realizar un seguimiento de sus compras, en relación con las realizadas con dinero electrónico, a fin de resaltar de manera más efectiva los ingresos que se consideran adicionales.

Es por eso que recibes una gran multa.

A menudo, de hecho, algunos de los trabajos que comúnmente se llaman no se declaran en la declaración de impuestos. “al negro” cuyas cotizaciones no se paguen y no exista contrato por ley.

Por esta razón, el gobierno ha fortalecido los canales de trazabilidad para la compra de bienes y servicios a partir del límite de uso de efectivo publicado en Gaceta Oficial No. 157/2019.

Los límites de pago esperados y aceptados se han reducido de 1999,99 € Válido hasta 31 de diciembre de 2021 a mi 999,99 €muy bien 1000 euros menos en comparación con el año anterior.

Además, si existe alguna anomalía y ésta no es comunicada a tiempo aagencia de ingresos Lo más probable es que termine con una multa a partir de 3000 EUR alcanzar el número 15.000€.

Por eso, la percepción de ingresos siempre debe hacerse pública y debemos tener cuidado de pagar las contribuciones esperadas al Fondo de Pensiones, especialmente si somos independientes.

Por lo tanto, siempre es mejor ponerse en contacto con un profesional, como un tenedor de libros o un contador, para asegurarse de no encontrarse con estos errores y no correr el riesgo de recibir una multa muy alta.

Los evasores de impuestos son uno de los muchos problemas que enfrenta estado italiano Ha estado tratando de luchar durante muchos años, también por la falta de contratos de trabajo y las condiciones de trabajo no remuneradas como deberían ser e implementarse dentro de los límites de la legalidad.