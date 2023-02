En el Sena hay un boom de barcos electrificados, en Italia poco o nada

El Sena se vuelve cada vez más eléctrico: hay 40 proyectos para convertir baterías para barcos contaminantes. Modificado en grandes proporciones para contribuir también a hacer que París sea más verde para los Juegos Olímpicos de 2024.

Capital en la transición energética, así como en el agua

Proyecto París Verde Alcaldesa Ana Hidalgo También se hunde en el agua. L’mi papála Asociación Francesa de Fabricantes de Barcos Eléctricos, ha revelado esto 40 proyectos están en ejecución a la transición a la propulsión eléctrica. En París se está considerando la modernización Una verdadera palanca para descarbonizar los barcos Navegando por el Sena. Cerca de cuarenta proyectos de Olimpiadas están en progreso“.

Apuntando a 200 barcos eléctricos

objetivo como escribimos aquíanunciado en 2019 fue aún más ambicioso: 200 barcos electrificados. El objetivo es que todo suceda, pero partimos de una base sólida.

Interesantes y significativos impactos en la calidad del aire de Eliminación de carbono El tráfico fluvial da la bienvenida a los veleros en el Sena 8 millones de pasajeros al año. La opción cero emisiones también ha satisfecho la leyenda de la cocina francesa e internacional: lo Cocinero Alain Ducasse quien también abrió el restaurante de vela eléctrica (leyes).

La última llegada es Cahemire

También desde Afbe nos hablaron de su último barco convertido a eléctrico: cachemira. bote pequeño de 22 metros Capaz de transportar 30 personas operadas Yates de París (Es parte de Sodexo Live!, la rama de eventos de la empresa de catering del mismo nombre). Un proyecto de 4 años con inversión de millones de euros.

Echemos un vistazo más de cerca a su condición para comprender los beneficios ambientales: “Antes de este cambio a motores diesel Consumían entre 75 y 100 litros de gasóleo por crucero. Ahora el barco tiene dos motores. Alimentado por un paquete de baterías con una capacidad de 240 kWh (Seis baterías de 40 kWh). Autonomía 5 / 5.30 horasEstos son los datos proporcionados por Silfried Cartierresponsable de la navegación de la empresa que lo tiene Han comenzado los cruceros Cero emisiones para el mes de enero.

Informan a la empresa que, además del ahorro en el uso de hidrocarburos y las consiguientes emisiones contaminantes, se garantiza una excelente experiencia gracias a Menos ruido, olor, vibración y más fácil de maniobrar. Todos los elementos importantes porque la empresa ofrece un Servir comida de alta calidad a bordo. Y ver la belleza artística parisina.

¿Y qué hay de Italia? poco o nada

Si en París se trabaja en cuarenta barcos -pero también hay pequeñas empresas de alquiler de barcos eléctricos-, en Italia el turismo y el transporte acuático eléctrico son casi en el año cero.

En el primer borrador de Pnrr se esperaba que entraran 300 millones para iniciar el traspaso Barcos eléctricos en el Tíber (Leer) y ayudó a aliviar la congestión de los flujos turísticos en la capital. No se hará nada. a Turín Incluso los remeros consiguen imponer un no a los barcos eléctricos (léase). por no mencionar Venecia Donde el transporte público solo se invierte en coches híbridos y no hay ni siquiera ganas de probar al menos una línea de cero emisiones. Sin embargo, estás navegando en un eléctrico. Berlina Y en la mayoría de las ciudades alemanas, el prof. Pragayo Lisboa por no mencionar lagos suizo Y austriacos, y transbordadores (incluso los grandes). paises escandinavos. Al igual que con los coches eléctricos Italia todavía está en la parte inferior de Europa.

