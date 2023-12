Los mercados de valores hoy, 14 de diciembre. La Reserva Federal dirige los mercados. El BCE es más cauteloso con los recortes y Europa está perdiendo ventaja

Milán – Sobre todo, es la Reserva Federal la que impulsa los mercados bursátiles: la perspectiva de reducir el coste del dinero en 75 puntos básicos durante 2024 provocó anoche la euforia en Wall Street y, de ahí, en los mercados asiáticos. el Dow Jones (+1,4%) alcanzó récords históricos y el índice bursátil mundial registró ganancias por sexto día consecutivo. La lógica del quirófano, resumida en el informe de Ibn Amr, es justamente esa Banco de la Reserva Federal De hecho, esto eliminó el optimismo de los mercados que apostaban por recortes de 145 puntos el próximo año. presidente powell Ha mantenido sus manos libres, pero su retórica parece haberse centrado más en el temor de endurecer demasiado la política monetaria en lugar de no hacer lo suficiente para frenar la inflación. Tanto la Reserva Federal como la Reserva Federal avanzaron hoy en Europa Banco de Inglaterra estar por encima de todo Banco central europeoque es lo esperado Dejaron las tasas de interés sin cambios. Sin embargo, Lagarde se mostró más cautelosa y explicó que no se hablaba de un recorte de tipos y que no se debería reducir la cautela. De hecho, los mercados bursátiles europeos perdieron algo de brillo por la tarde y se volvieron mixtos.

Tokio cierra con una caída del 0,7% mientras el yen se fortalece Los mercados bursátiles de la UE están mixtos Los mercados bursátiles europeos se volvieron mixtos después de que el Banco Central Europeo dejara las tasas de interés sin cambios con la tasa de refinanciación en el 4,5%. Frankfurt perdió un 0,30% y Milán un 0,10%, mientras que París (+0,5%) y Londres (+1,10%) se mantuvieron en territorio positivo. Wall Street sigue subiendo Comienzo positivo para el mercado de valores en Wall Street: el Dow Jones subió un 0,31% hasta 37.206 puntos, el Nasdaq subió un 0,68% hasta 14.834 puntos y el S&P 500 +0,58%. Piazza Affari sube pero frena tras Lagarde El índice Piazza Affari subió al final de la sesión, aunque lejos de los máximos alcanzados en las primeras fases de la negociación. El mercado se benefició esta mañana de la postura de la Fed que dejó los tipos de interés sin cambios (como se esperaba) pero anunció que el año que viene los recortará al menos tres veces, una más de lo esperado, poniendo fin a dos años de ajuste monetario. Para calmar el entusiasmo, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en la rueda de prensa posterior a la reunión que, como se esperaba, mantuvo los tipos de interés en el 4,5%, mantuvo su postura agresiva, explicando que hoy no se ha hablado de recortes y que “hay mucho de espacio”. Para mantenerlos en los niveles actuales. El índice Ftse Mib subió un 0,23% hasta los 30.355 puntos. EE.UU., las ventas minoristas y el desempleo son mejores de lo esperado Más señales de fortaleza de la economía estadounidense. Las solicitudes iniciales de desempleo en Estados Unidos cayeron en 19.000 a 202.000 en la semana que terminó el 9 de diciembre de 2023, desde 221.000 la semana anterior, muy por debajo de las expectativas del mercado de 220.000 y marcando el nivel más bajo de nuevas solicitudes en dos meses. Mientras tanto, las ventas minoristas aumentaron inesperadamente un 0,3% intermensual en noviembre, después de una caída revisada al alza del 0,2% en octubre y superando las expectativas del mercado de una caída del 0,1%. Los datos indican un buen comienzo de la temporada de compras navideñas. El Banco de Inglaterra deja sin cambios los tipos de interés El Banco de Inglaterra (BoE) dejó hoy sin cambios los tipos de interés británicos en el 5,25%, por segundo mes consecutivo, después de que se adoptaran 14 subidas consecutivas con el objetivo de luchar contra la inflación. La decisión esperada es consistente con la decisión tomada ayer por el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos de América.

El posible inicio de recortes de los tipos de interés (hasta sus niveles más altos en 15 años en el Reino Unido) ha sido citado por los sectores empresariales, el mundo del trabajo y el propio partido gubernamental conservador de Rishi Sunak para intentar devolver oxígeno al crecimiento de la economía. Más aún tras el sorprendente dato de una caída del PIB del 0,3% en octubre. Tim, Orso: “¿Les preocupa el atractivo de Vivendi? Por supuesto que no”. “¿Les preocupa una posible apelación de Vivendi? Ciertamente no, porque es un proceso que ya comenzó, y creo que es una garantía para todos, especialmente para quienes invierten y quienes han invertido en esta importante empresa”. Es el Ministro de Empresa y Made in Italy, Adolfo Orso, quien responde a una pregunta sobre la venta de NetCo y las posibles consecuencias del llamamiento del accionista francés al margen de una reunión en Mimit sobre el lanzamiento del microchip seguro Telsy. Thiem y Labriola: “La Consub está atenta a las indiscreciones” “Hemos hecho todo de acuerdo con la legislación vigente, así que sigamos adelante y veamos. A lo que se debe prestar atención y a lo que también llamo a Consob a prestar atención es que TEM, de una manera extraña, es una acción que está sujeta a fluctuaciones basadas en indiscreciones. Solicitamos “prestar más atención a quién emite esta información y cómo gestionarla”. Es fundamental para la protección del mercado italiano y para la credibilidad de la bolsa italiana”, afirmó Pietro Labriola, director general de Team, al margen de la conferencia de prensa “Made in Italy Cybersecurity” en Mimit, respondiendo a las preguntas sobre la posibilidad de que Vivendi retome la venta de la red. Hong Kong cerró en +1,07% bajo el supuesto de un recorte de la Fed La Bolsa de Hong Kong cerró la sesión con fuerza tras las indicaciones de la Reserva Federal sobre la evolución de los tipos de interés estadounidenses en 2024, con la hipótesis de recortes por un total de 75 puntos básicos y la posibilidad de que bajen hasta los 4,6. % desde el 5,25%-5,5% actual: el índice Hang Seng subió un 1,07% a 16.402,19 puntos. París: +8,7% “ganancia” para el proyecto de separación estudiado por “Vivendi” Vivendi salta a la Bolsa de París tras anunciar el plan de división en varias unidades que el grupo pretende estudiar para acabar con el descuento de retención. Las acciones de la empresa de medios francesa, que posee el 23,7% de TEM y el 22,9% de MFE, registraron un aumento de alrededor del 8,7% hacia las 10:30 horas a 9,74 euros, mientras que el índice CAC 40 avanzó un 1%.

La cotización de las acciones de Bollorè, principal accionista de Vivendi, también mejoró (+2,8). Como se indica en un comunicado de prensa emitido ayer por la tarde, “para aprovechar plenamente el potencial de desarrollo de todas las actividades”, el Consejo de Administración de Vivendi propuso al Consejo de Supervisión, en el que delegó, la posibilidad de estudiar el proyecto de división de la empresa. en varias entidades, cada una de las cuales cotiza en bolsa. Piazza Affari subió ligeramente, FTSE Mib +0,21% Piazza Affari sigue subiendo ligeramente durante la segunda hora de negociación, con el índice Ftse Mib subiendo un 0,21% hasta los 30.358,18 puntos. El nivel más alto durante la jornada alcanzó los 30.652,90 puntos, mientras que el más bajo alcanzó los 30.338,65 puntos. Los precios de los bonos gubernamentales caen al 3,74% Los precios de los bonos gubernamentales están experimentando una fuerte caída tras la hipótesis de la Reserva Federal de aliviar el ajuste monetario en 2024. Los mercados apuestan por una postura similar para el Banco Central Europeo con un recorte de tipos de interés de 157 puntos básicos el próximo año. El diferencial entre BTP y Bunds, después de un comienzo a la baja, se mantiene estable en 170 pips. El rendimiento del bono italiano a 10 años cayó 17 puntos básicos hasta el 3,74%. El Bund alemán también cayó hasta el 2,04% (-12 puntos básicos). España experimentó una fuerte caída del 3,01% (-15 puntos) y Grecia del 3,24% (-14 puntos). Los mercados bursátiles de la UE han tenido un gran comienzo Las bolsas europeas abren con fuerza tras la decisión de la Reserva Federal de dejar sin cambios los tipos de interés y la posibilidad de tres recortes en 2024. El índice CAC 40 de París ganó un 1,35% hasta los 7.633,07 puntos, y el índice DAX 30 de Frankfurt registró una subida del 1,05% a 16.944,45 puntos. En Londres, el índice FTSE 100 subió un 1,60% hasta 7.670,60 puntos. En Piazza Affari, el índice FTSE Mib avanzó un 0,91% en las primeras operaciones. El euro se fortalece tras la Fed El euro abrió con una fuerte subida por encima de 1,09 dólares después de la espera de la Reserva Federal y el BCE. Se espera que el Banco Central Europeo mantenga las tasas de interés en niveles récord, e incluso puede insinuar que se producirán recortes en las tasas de interés, ya que los datos recientes destacan la desaceleración de la actividad económica y la inflación. La moneda única cotizaba a 1,0900 dólares, un 0,24% más, y cayó frente al yen a 154,38. La moneda japonesa también se fortaleció frente al dólar: USD/JPY a 141,63. Las acciones asiáticas están al alza Todos los mercados bursátiles asiáticos están subiendo, excepto el mercado bursátil japonés. Los operadores japoneses también se centraron en la crisis política que afecta al primer ministro Fumio Kishida tras la dimisión de tres ministros debido a un grave escándalo de corrupción en el partido gobernante. En Hong Kong, el Hang Seng subió un 0,98%, mientras que en Shanghai el índice compuesto subió un 0,11% y el Kospi de Seúl avanzó un 1,15%. El petróleo sube en Asia y el ataque en el Mar Rojo también pesa sobre ella Los precios del petróleo suben en los mercados asiáticos. Los futuros del crudo West Texas Intermediate subieron medio punto porcentual justo por debajo de los 70 dólares el barril, subiendo por segunda sesión consecutiva gracias a una fuerte caída en los inventarios de crudo de Estados Unidos y a señales moderadas de la Reserva Federal de Estados Unidos que impulsaron las perspectivas de demanda. Los datos oficiales mostraron que los inventarios de crudo de Estados Unidos cayeron alrededor de 4,3 millones de barriles la semana pasada, cayendo por segunda semana consecutiva, superando las expectativas de una disminución de 0,65 millones de barriles. Un petrolero en el Mar Rojo frente a la costa de Yemen fue atacado por hombres armados en una lancha rápida y atacado con misiles, lo que generó preocupación sobre la seguridad del suministro de petróleo en Medio Oriente. Los futuros del crudo Brent ganaron un 0,53% hasta 74,65 dólares por barril. Tokio cierra con una caída del 0,7% mientras el yen se fortalece La Bolsa de Tokio frenó sus ganancias en las primeras horas de la sesión y acabó cotizando a la baja, lastrada por la nueva fortaleza del yen, tras las indicaciones de la Reserva Federal, que dijo que no descarta recortar los tipos de interés a partir del próximo año. El índice de precios de referencia Nikkei cayó un 0,73% a 32.686,25 puntos, una disminución de 240 puntos. La moneda japonesa avanzó frente al dólar hasta su nivel más alto en 4 meses en 141,70 y frente al euro en 154,50. Wall Street, los futuros siguen subiendo Se espera un comienzo alcista en Wall Street después de que la Reserva Federal dejara sin cambios los tipos de interés, como se esperaba, pero anunciara que los recortará al menos tres veces el próximo año, uno más de lo esperado, poniendo fin a dos años de recesión. Ajuste monetario. Los futuros del Dow subieron un 0,26%, los futuros del Nasdaq subieron un 0,52% y el índice S&P 500 subió un 0,35%.