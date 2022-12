Los científicos simulan un agujero de gusano ‘en miniatura’ sin desgarrar el espacio y el tiempo | espacio

Un pilar de la ciencia ficción, es diminuto y no existe en el espacio físico, pero los investigadores dicen que han creado lo que teóricamente es un agujero de gusano.

Los investigadores anuncian que han simulado dos miniagujeros negros en una computadora cuántica y han transmitido un mensaje entre ellos a través de lo que parece un túnel en el espacio-tiempo.

Dijeron que, según la información cuántica teletransportada, apareció un agujero de gusano atravesable, pero no se crearon rasgaduras en el espacio y el tiempo en el experimento, según el estudio publicado en Nature el miércoles.

Un agujero de gusano, una rasgadura en el espacio y el tiempo, es un puente entre dos regiones distantes del universo. Los científicos se refieren a ellos como los puentes de Einstein-Rosen en honor a los físicos que los describieron: Albert Einstein y Nathan Rosen.

“Parece un pato, camina como un pato, grazna como un pato. Eso es lo que podemos decir en este momento: que tenemos algo que, en términos de las propiedades que estamos analizando, parece un agujero de gusano. ”, dijo el físico y coautor del estudio Joseph Leiken de Fermilab, el laboratorio de partículas y aceleradores de Physics American.

La física de Caltech Maria Spiropoulou, coautora del artículo, describió que la investigación tiene las propiedades de un “miniagujero de gusano” y ahora espera hacer “agujeros de gusano adultos y pequeños agujeros de gusano paso a paso”. La dinámica del agujero de gusano se observó en un dispositivo cuántico de Google llamado Sycamore Quantum Processor.

Los expertos que no participaron en el experimento advirtieron que es importante tener en cuenta que el agujero de gusano en realidad no se creó, pero sí notaron posibilidades futuras.

Daniel Harlow, físico del Instituto Tecnológico de Massachusetts, le dijo al New York Times El experimento se basó en un modelado tan simple que podría haberse estudiado con lápiz y papel.

“Diría que esto no nos enseña nada sobre la gravedad cuántica que no supiéramos ya”, escribió Harlow. “Por un lado, creo que es emocionante como un logro técnico, porque si no podemos hacerlo (y aún no lo hemos hecho), entonces la simulación de teorías de gravedad cuántica más interesantes definitivamente estará fuera de la mesa”.

Los propios autores del estudio explican que los científicos todavía están muy lejos de poder enviar personas u otros organismos a través de este portal.

“Experimentalmente, para mí, les diré que está muy, muy lejos. La gente se me acerca y me pregunta: ‘¿Puedes poner a tu perro en un agujero de gusano?’. Entonces, no”, dijo Spiropolo a los periodistas durante una sesión informativa en video. “… Este es un gran salto”.

“Hay una diferencia entre que algo sea posible en principio y posible en la práctica”, dijo Lyken.

“Así que no aguantes la respiración por enviar a tu perro a través de un agujero de gusano. Tienes que empezar en alguna parte. Y creo que es emocionante para mí que podamos tener esto en nuestras manos”.

Estos agujeros de gusano son consistentes con la teoría general de la relatividad de Einstein, que se centra en la gravedad, una de las fuerzas fundamentales del universo. El físico John Wheeler acuñó el término “agujero de gusano” en la década de 1950.

“Estas ideas existen desde hace mucho tiempo y son ideas muy poderosas”, dijo Laiken. “Pero en última instancia, estamos en la ciencia experimental, y hemos estado luchando durante mucho tiempo con una forma de explorar estas ideas en el laboratorio. Y eso es lo realmente emocionante de esto. No es solo, ‘Está bien, agujeros de gusano'”. son geniales’. Esta es una forma de ver realmente Estos son problemas muy básicos de estar en un entorno de laboratorio “.

con Reuters