Los científicos han descubierto un nuevo superconductor a temperatura ambiente

En la investigación descrita en el artículo retirado de 2020, el grupo del Dr. Dias usó hidrógeno, azufre y carbono. Los científicos dijeron que, a través de tres elementos, pudieron ajustar las propiedades electrónicas del compuesto para lograr una superconductividad a alta temperatura.

Sin embargo, no todos lo creyeron.

El principal oponente del Dr. Dias es Jorge Hirsch, físico teórico de la Universidad de California, San Diego. Se centró en las mediciones realizadas por el grupo del Dr. Dias de la respuesta de un compuesto de carbono, azufre e hidrógeno a los campos magnéticos fluctuantes, que es evidencia del efecto Meissner. La trama en el artículo se veía muy limpia y los científicos no explicaron cómo excluyeron las influencias de fondo en la trama.

Cuando el Dr. Dias publicó los datos sin procesar subyacentes, dijo el Dr. Hirsch, su análisis indicó que habían sido generados por una fórmula matemática y que en realidad no podían medirse en un experimento. “Con la analogía, no obtienes fórmulas analíticas”, dijo el Dr. Hirsch. “Obtienes números con ruido”.

Sus quejas sobre el Dr. Dias se volvieron tan persistentes e intensas que otros en el campo circularon una carta quejándose de las décadas de comportamiento disruptivo del Dr. Hirsch.

El Dr. Hirsch es un showman de una tienda de porcelana que apunta a la teoría BCS, que fue ideada en 1957 por tres físicos, John Bardeen, Leon N. Cooper y J. Robert Shriver, para explicar cómo funciona la superconductividad. En muchos sentidos, dice, BCS es una “mentira”, incapaz de explicar el efecto Meissner. Se le ocurrió su propia explicación alternativa.

En particular, el Dr. Hirsch decía que no puede haber superconductividad en ninguno de estos materiales de alta presión porque el hidrógeno no puede ser un superconductor. Tiene algunos aliados.