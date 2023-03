Los abejorros aprenden a resolver acertijos observando a otras abejas

Un nuevo estudio muestra que las abejas captan nuevas “tendencias” en su comportamiento al observar y aprender de otras abejas, y que una forma de comportamiento puede propagarse rápidamente a través de una colonia incluso cuando se detecta una versión diferente.

La investigación, dirigida por la Universidad Queen Mary de Londres y publicada hoy (7 de marzo) en Biología MÁSproporciona una fuerte evidencia de que el aprendizaje social conduce a un comportamiento generalizado de abejorros, en este caso particular cómo Se alimentan de comida.

Se han realizado una variedad de experimentos para probar esto. Los investigadores diseñaron una caja de rompecabezas de dos opciones que se podía abrir presionando una pestaña roja en el sentido de las agujas del reloj o una pestaña azul en el sentido contrario a las agujas del reloj para revelar una recompensa del 50% de la solución de sacarosa.

Las abejas ‘de exhibición’ fueron entrenadas para usar las pestañas rojas o azules, con las abejas ‘observadoras’ observando. Cuando fue el turno de los observadores de resolver el acertijo, abrumadora y repetidamente eligieron usar el mismo método que vieron, incluso después de descubrir la alternativa. Esta preferencia por los pepinos enseñados se mantuvo en colonias enteras de abejas, con un promedio del 98,6 % de aperturas de cajas realizadas con el método enseñado.

La importancia del aprendizaje social para adquirir soluciones de rompecabezas cuadrados también fue demostrada por el grupo de control, que carecía de un demostrador. En este grupo, algunas abejas lograron abrir cajas de rompecabezas, pero lo hicieron muchas menos veces que aquellas que se beneficiaron de ver a otra abeja hacerlo primero. El número promedio de cajas abiertas por día por las abejas de control con un demostrador fue de 28 cajas por día, mientras que fue solo una caja para la colonia de control.

En un experimento adicional, los investigadores colocaron a los demostradores “azul” y “rojo” en los mismos grupos de abejas. En la primera población, el 97,3% de los 263 casos de apertura de caja por observadores al día 12 utilizaron el método rojo. En el segundo grupo, los observadores prefirieron el método azul sobre el color rojo en todos menos uno de los días. De cualquier manera, esto mostró cómo puede surgir una tendencia de comportamiento en una población en primer lugar, principalmente debido a que las abejas experimentadas se retiran de la búsqueda de alimento y la aparición de nuevos aprendices, en lugar de que las abejas cambien su comportamiento preferido.



Una abeja abre una caja de rompecabezas presionando la pestaña roja para girar la tapa de la caja en el sentido de las agujas del reloj. Crédito: Puentes AD et al. 2023, PLOS Biología

Se utilizaron resultados similares de experimentos similares en[{” attribute=””>species such as primates and birds to suggest that they, like humans, are capable of culture. If bumblebees are capable of this, too, this could potentially explain the evolutionary origin of many of the complex behaviors seen among social insects. It might be possible that what now appears instinctive could have been socially learned, at least originally.

Dr. Alice Bridges, the lead author from Queen Mary University of London, said: “Bumblebees – and, indeed, invertebrates in general – aren’t known to show culture-like phenomena in the wild. However, in our experiments, we saw the spread and maintenance of a behavioral “trend” in groups of bumblebees – similar to what has been seen in primates and birds. The behavioral repertoires of social insects like these bumblebees are some of the most intricate on the planet, yet most of this is still thought to be instinctive. Our research suggests that social learning may have had a greater influence on the evolution of this behavior than previously imagined.”

Professor Lars Chittka, Professor of Sensory and Behavioural Ecology at Queen Mary University of London and author of the book ‘The Mind of a Bee’, said: “The fact that bees can watch and learn, and then make a habit of that behavior, adds to the ever-growing body of evidence that they are far smarter creatures than a lot of people give them credit for.

“We tend to overlook the “alien civilizations” formed by bees, ants, and wasps on our planet – because they are small-bodied and their societies and architectural constructions seem governed by instinct at first glance. Our research shows, however, that new innovations can spread like social media memes through insect colonies, indicating that they can respond to wholly new environmental challenges much faster than by evolutionary changes, which would take many generations to manifest.”

