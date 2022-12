Los 10 juegos mejor valorados de 2022, veamos 4 valoraciones – Multiplayer.it

Metacritic es una plataforma que agrega y promedia las voces de críticos profesionales, con el objetivo de ayudar a los usuarios a comprender rápidamente los mejores juegos (así como películas y series de televisión). Ahora que el año está llegando a su fin y la mayoría de los juegos han sido lanzados, podemos ver qué es qué Lo mejor para PC, Xbox, Switch y PlayStation.

allá Clasificación metacrítica Sin embargo, se puede analizar de varias formas. Por eso te ofrecemos diferentes versiones de lo mismo. Veamos a qué nos referimos.

En primer lugar, te ofrecemos un ranking idéntico al que reporta automáticamente el buscador de Metacritic, es decir, indicando Diez juegos lanzados en 2022 tienen el Metascore más altopero también manteniendo múltiples versiones del mismo juego:

Kit complementario de Portal – Conmutador – 96 Anillo de Elden – Serie Xbox X-96 Anillo de Elden – PlayStation 5-96 Edición completa de The Witcher 3 Wild Hunt – PlayStation 5 – 96 Persona 5 Real – CP-95 Persona 5 Real – Serie Xbox X-94 94 94 Dios de la guerra Ragnarok – PlayStation 5 – 94 Fortaleza Enana – CP – 93



El grupo de puerta acompañante ha sido despoblado

Si, por el contrario, prefiere un arreglo que tenga en cuenta Solo una copia de cada juego. (qué juego obtuvo la votación más alta), puedes hacer tus 10 mejores juegos según Metacritic así:

Kit complementario de Portal – Conmutador – 96 Anillo de Elden – Serie Xbox X-96 Edición completa de The Witcher 3 Wild Hunt – PlayStation 5 – 96 Persona 5 Real – CP-95 Dios de la guerra Ragnarok – PlayStation 5 – 94 Fortaleza Enana – CP – 93 La parábola de Stanley Ultra Deluxe – Xbox Series X – 93 Dios de la guerra – PC – 93 Cuphead en el último plato delicioso – Xbox One – 92 Rogue Legacy 2 – Serie Xbox X – 90

Obviamente, este arreglo también tiene en cuenta los relanzamientos de juegos más antiguos. Si los excluimos ah Ni siquiera pienses en un remake, un remake (como The Last of Us Part 1) y similares, el Top 10 de Metacritic se vería así:

Anillo de Elden – Serie Xbox X-96 Dios de la guerra Ragnarok – PlayStation 5 – 94 Cuphead en el último plato delicioso – Xbox One – 92 Rogue Legacy 2 – Serie Xbox X – 90 Blanco Neón – Ordenador – 90 Norco – Computadora – 89 Xenoblade Chronicles 3 – Interruptor – 89 Yo era un adolescente fuera del colonialismo – PC – 89 Eternidad – Xbox Series X – 88 Amnistía Internacional: Somnium Files: NirvanA Initiative – PC – 88

Por último, os dejamos con los 10 juegos con Mejor valorado según los usuarios de MetacriticAdemás, en este caso, excluimos los juegos dobles y solo mostramos la versión con la calificación más alta:

Ultra Kaiju Monster Rancher – Switch – 9.2.1 Actualizar Crisis Core Final Fantasy 7 Reunión – PC – 8.6 Castillo enano – PC – 8.6.2 Actualizar Sonic Frontiers – PC – 8.6.1 Actualizar Persona 5 Real – PC – 8.6 Simulador de cabra 3 – PlayStation 5 – 8.5 Réquiem de A Plague Tale – Xbox Series X – 8.4.0 Actualizar Dome Keeper – PC – 8.4.1 Actualizar Túnica – Interruptor – 8.4

¿qué piensas? ¿Cuáles son los 10 mejores del año?