JK Rowling responde a la solicitud de boicot del juego – Multiplayer.it

J. K. RowlingPor primera vez, Rafik comentó boicotear De Legado de Hogwarts, relacionado con las acusaciones de transfobia del escritor. Ahora, JK Rowling ha expresado su opinión basándose en un comentario del escritor/YouTuber/director Jesse Earle.

jesse condeen un tuit, dijo: “No le guardaré rencor a nadie por su amor por las obras antiguas o las cosas que ya poseen y en las que encuentran consuelo. Soy dueño de las primeras nueve películas y los siete libros. Pero todos los medios contra algo como El legado de Hogwarts es dañino”.

JK Rowling dijo: “Estoy profundamente decepcionado de que Jessie Earle no se dé cuenta de que el ‘pensamiento puro’ no es compatible con poseer algo relacionado conmigo. Las personas verdaderamente rectas no solo quemarán sus libros y películas, sino también su biblioteca local, cualquier cosa que tenga un búho en él y sus perros domésticos”.

en Segundo tuitinforma un comentario de otro usuario (JK Rowling no muestra quién es el autor), quien escribió: “Si tienes DVD o libros, vive tu vida. Ya los compraste y ya los pagaste. Puedes leerlos en su ocio, nadie necesita saberlo. Pero no transmita películas, no compre mercadería y no compre juguetes”.

a cualquier Libros de JK RowlingY en cuanto a eso, estoy perdido. Este tipo en realidad apoya la lectura de libros porque “nadie necesita saber”. “Estás bien hasta que te emborrachas y accidentalmente citas algo, hijo”. En público “No te salvará cuando la policía vea tus calcetines de Hufflepuff”.

J. K. Rowling No ha publicado ningún otro tweet. sobre el tema al momento de escribir.

recordamos que Legado de Hogwarts Disponible a partir del 10 de febrero de 2023 en PC, PS5 y Xbox Series X | S. Las versiones de PS4 y Xbox One llegarán el 4 de abril de 2023. La versión de Switch estará disponible el 25 de julio de 2023.