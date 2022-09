“Así cambió el iPhone del 13 al 14”, pero la imagen sigue siendo la misma

La hija del fundador de Apple no parece sorprendida por las novedades presentadas durante Far Out. En Twitter, muchos están de su lado.

Seguimos hablando del evento de Apple, Far Out, donde Tim Cook y sus técnicos mostraron al mundo las novedades de la compañía de Cupertino. Esta vez, sin embargo, entre las muchas publicaciones sociales entusiastas EspectáculoiPhone 14 y otros dispositivos (Aquí puede encontrar un archivo Evento en vivo es el primero prueba de iPhone), hay quienes levantan la nariz. Y no es una persona cualquiera, dado que es Eve Jobs, la hija de Steve, el fundador de Apple. Este joven de 24 años es uno de los cuatro hijos de Jobs Su cuenta de Instagram Story con un meme sarcástico sobre el nuevo iPhone14: “Voy a actualizar el iPhone del 13 al 14 después del anuncio de hoy”, acompañando una imagen de un hombre con una camisa a cuadros burdeos que muestra el mismo modelo, pero bien doblado.

comentarios sociales Miles de comentarios, especialmente en Twitter, sobre esta historia cuya foto fue “robada” por otra persona Una cuenta satírica, Wallstbets. A pocas horas de la historia de Eva, cuyo número de seguidores en Instagram no supera los 321 mil seguidores, el meme se extendió por todas las redes sociales, sobre todo por la privacidad de los usuarios desde donde se difundió. Lo dijimos en Twitter, muchos usuarios se pusieron del lado de la hija de Jobs, argumentando que no hay muchas diferencias entre el modelo del año pasado y el iPhone14. “El único comentario realista que he visto hoy”, escribió un usuario. Otro señala “Si tú lo dices, estoy de acuerdo”.









































































































¿Quién es Eve Jobs? chica, 24 años, hija Steve Jobs y Lauren Powell, es una corredora y modelo estadounidense, quien también es ganadora de algunas medallas en competencias internacionales. Su lugar con la familia es especial, de hecho el de la madre Una entrevista con el New York Times Reveló que no tiene la intención de dejar ninguno de los bienes de la familia, aproximadamente $34.5 mil millones, a sus hijos.

