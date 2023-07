Lo que contiene puede dar miedo

Hay lugares llenos de misterio, entre los que hay muchas entre las islas más extrañas del planeta que nos dejarán con más de una pregunta pero también con mucha fascinación.

Las islas más extrañas del mundo. Realmente hay mucho más en términos de forma, tamaño y otras características. Como las plantas y los animales que existen. Uno de los primeros lugares en los que pensamos cuando hablamos de las islas más extrañas del mundo es la Isla de Pascua. Regionalmente pertenece a Chile, aunque se eleva muy lejos de Sudamérica, y también de Oceanía. isla de Pascua Destaca en medio de la nada y el Océano Pacífico.

Llamado así porque el primer europeo en poner un pie allí, el explorador holandés Jacob Roggeveen en 1722, atracó allí el domingo de Pascua de ese año. La isla alguna vez fue fértil, pero a lo largo de los siglos, a partir del 1100 a. C., los nativos dieron paso a la deforestación, por decir lo menos destructiva. La característica más famosa del lugar son las grandes estatuas moai: son 638 y pueden haber tenido una función ceremonial para los jefes tribales fallecidos.

Las islas más extrañas del mundo, desde Filipinas hasta Canadá y Argentina

Vulcan Point, Filipinas, literalmente “isla dentro de una isla”. De hecho, hay una porción de tierra tan grande que puede definirse como una roca o alguna otra formación, que se eleva en medio de un lago que está en una isla más grande. El lago es Crater Lake, que se eleva sobre el volcán Taal, Volcano Island. Por el contrario, la isla de Vulcano se encuentra dentro de la isla más grande de Luzón.

Isla Sable en Canadá Tiene forma de media luna. Muy largo y muy estrecho, ha sido escenario de muchos naufragios en el pasado. Y no sabemos cómo, pero hay varios caballos en ese lugar. En Argentina, aquí está la isla flotante de Al Ain, que se destaca sobre el delta del larguísimo río Paraná. Su longitud es de 4880 km. ¿Por qué flotas? Porque gira, probablemente por la acción combinada del viento y algún tipo de corriente submarina.

Paraíso terrenal en Yemen y el secreto de Gaiola en Italia

Hay en Yemen la isla de Socotra en el Mar Arábigo. Las plantas que se encuentran aquí son hermosas, con las formas y colores más coloridos, como el árbol de sangre de dragón, árboles de botella y árboles de pepino. Es el verdadero cielo en la tierra. Y que hay con Isla Rockall inhóspita? Gran roca en el Océano Atlántico Norte Donde no es posible vivir en él, porque es demasiado pequeño y no tiene el espacio horizontal necesario. Pero está ubicado en un lugar estratégico. No existe ningún estado oficialmente reconocido al que se le atribuya soberanía.

Italia también tiene una de las islas más extrañas del mundo. Hablemos Desde Isola della Gaiola, en el Golfo de Nápoles, y parte integrante del Jardín sumergido de Gaiola. Es tan pequeño que en realidad consta de dos grandes islas conectadas por un puente. En una de ellas hay dos villas seculares, construidas a partir de 1874 por Luigi de Negri. Los napolitanos consideran a Gaiola como una isla maldita por las muertes prematuras y los desastres que sucedieron a casi todos sus propietarios. Hay muchas historias de asesinatos, locuras, suicidios y fracasos. La cosa también va sobre Gianni Agnelli, quien también cubrió a Gaiola y quien siempre tuvo una historia familiar conflictiva por varias muertes. Hoy la isla pertenece a la región de Campania.

Volcán cubierto de nieve en Australia y la historia de la isla Howland

Islas Puercoespín: Estamos ubicados en Maine, en la costa atlántica norte de los Estados Unidos y se llama así por su forma parecida a la típica espina de un puercoespín. Hay leyendas sobre tesoros piratas que yacen allí desde hace más de tres siglos. Hay una remota isla Heard en Australiae inhóspito Fush practicamente solo lo habitaY el. Sin embargo, hay un volcán activo del que a veces sale humo y lava. Todo en medio de la nieve que lo cubre.

Finalmente allí Isla Howland, en el Océano Pacífico. Se encuentra al oeste de Kiribati, al norte del ecuador (que Los huracanes nunca lo saltan por una razón específica), pertenece a los Estados Unidos. Este lugar está asociado con la misteriosa desaparición del avión estadounidense Amelia Earhart, que debía aterrizar allí en 1937 pero todo rastro desapareció a lo largo de su vuelo. Fue la primera mujer en el mundo en volar a través del Océano Atlántico. exactamente es Donde explotó trágicamente el submarino Titán. De vuelta en Howland Island, tiene la distinción de ser el último lugar en el mundo donde la historia cambia todos los días.