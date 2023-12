Lo que aumenta – el tiempo

Gianluca Zaponini 28 de diciembre de 2023

Malas sorpresas en el nuevo año para el bolsillo de los consumidores. Esto no significa que 2023 termine de la mejor manera, ya que las hipotecas todavía están bastante saladas, tras las subidas de tipos de interés deseadas por el Banco Central Europeo y el aumento de los precios del gas y el petróleo, en parte como consecuencia de los ataques a los grandes buques petroleros. en el Golfo Pérsico. De los piratas yemeníes. Sin embargo, se producirá un agotamiento de las existencias de Befana que puede ascender a más de 974 euros por hogar. Discurso de Codacons que estimó un mayor gasto que espera a los consumidores en 2024 debido al aumento de precios y tarifas en varios sectores. Desde alimentos hasta seguros de automóviles, pasando por bancos y servicios telefónicos, las familias tendrán que gastar de sus billeteras y enfrentar aumentos que pueden ser particularmente grandes en algunos casos.

Comenzamos con los alimentos y bebidas, productos que han experimentado una fuerte tendencia alcista durante dos años que continuará, aunque a un ritmo más lento, hasta 2024, lo que conducirá a un mayor gasto estimado de 231 euros por hogar. Entrando en detalles, en el sector del transporte (coches, trenes, aviones), que en 2023 ya se caracterizará por el fenómeno de la gasolina cara y los vuelos caros, la familia media podría verse gastando 160 euros más al año.

Otro punto delicado es el seguro de coche: un grupo con dos coches gastará un total de 62 euros más que en 2023 sólo en cobertura de seguro, según las estimaciones de Codacons. Si parece que la política de aumento de tipos de interés impuesta por el Banco Central Europeo ha llegado a su fin para las hipotecas, con la consiguiente posibilidad de que nuevos aumentos de cuotas no entren en vigor durante 2024, no se puede decir lo mismo del sector energético, donde prevalecen las incógnitas: El fin del mundo. . El mercado del gas protegido (previsto para el 10 de enero de 2024) y de la electricidad (julio de 2024) conducirá inevitablemente a un aumento de las tarifas: el aumento de los gastos podría ascender a +220 EUR al año por unidad. Ojo, porque la lista de subidas continúa con los bancos (+18 euros por hogar para servicios financieros y bancarios), las tarifas locales (+60 euros para residuos, agua, etc.), bares y restaurantes (+68 euros al año por hogar ) y comer y beber fuera de casa). También continuarán los incrementos en el sector turístico, con subidas de tarifas que afectarán a las instalaciones de alojamiento, ofertas vacacionales, establecimientos de playa y servicios diversos: de media +120 euros por hogar.