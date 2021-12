LIVE TMW – Allegri: “Mañana, Perin está en la portería, Rugani, Alex Sandro, Dybala y Rabiot jugaron”

El Vive

Un día antes de la Champions League Juventus, -1 del partido ante el Malmö. La Juventus, tras el choque de Londres contra el Chelsea, es segunda del grupo y debe esperar obtener un resultado negativo de los Blues para llegar a lo más alto del grupo. En la rueda de prensa, desde el Allianz Stadium, hay un técnico Massimiliano Allegri.

¿como son los niños?

“Peren juega de portería, vuelven Rugani y Alex Sandro. Y luego juega también Rabiot. Por la mañana, evalúo a los demás, veo cómo está Kane con el tobillo que disparó el domingo. Los demás están bien, ha vuelto De Sciglio” , Espero darle un descanso, otros jugará. Pero tenemos que ganar, tenemos que terminar el grupo de la mejor manera posible y tenemos que prepararnos lo mejor que podamos para el partido de Venecia. Kulusevsky estará allí de los dos siguientes “.

¿Podremos ver a algunos jóvenes menores de 23 años?

“Estarán De Winter y Miretti, Soulé no puede estar en la lista B de jugadores jóvenes. Veremos si les damos tiempo a los chicos, se lo merecen porque lo están haciendo muy bien”.

¿Puede Arthur jugar frente a los defensas centrales?

“Está bien, puede jugar. Falta Kulusevsky, veremos si jugamos con dos o tres mediocampistas”.

¿Cómo está Dybala?

“No necesita descansar, está bien y va a jugar. Solo necesita jugar, se está quedando sin tiempo”.

¿Cuáles son los términos de Bonucci?

“Lo está haciendo bien como todo el equipo. Mañana puede estar en el partido”.

¿Se marchará Kulusevsky en enero?

“No hablo del mercado de fichajes: es de la Juventus, lamento que no sea del partido contra Malmo pero decidimos detenerlo para no empeorar las cosas”.

¿Podría ser el 4-2-3-1 el camino táctico a seguir?

“Estamos más organizados, nos dividimos mejor en la cancha. No quiere decir que vayamos a seguir este camino toda la temporada, sino que también depende de la disponibilidad de los jugadores. Mañana es difícil, solo tengo a Bernardeschi de fuera, tenemos para hacer virtud de la necesidad “.

¿Qué importancia tiene ganar para ti?

“Esto es importante porque cuando ganas te sientes mejor. Entrenas mejor, te sientes más tranquilo: haces el trabajo para ganar partidos, te da más satisfacción y te da tranquilidad para continuar tu trabajo”.

¿Quién te gustó de la Champions League?

“Liverpool, Bayern, Manchester City y Real Madrid. Son los cuatro favoritos además del PSG. Estos están por encima de todos los demás”.

Mañana el clima se complicará

“Va a nevar, no es que nos hayan tirado bombas … pero tenemos que jugar, divertirnos y ganar. Debería ser una buena noche con una buena victoria”.

¿Qué echa de menos la Juventus para volver a la lucha por los títulos?

“Damos un paso a la vez: en el torneo que estamos detrás, los cuatro primeros están viajando a un ritmo impresionante. Debemos obtener más victorias que den confianza en nosotros mismos. No podemos pensar en otro lado, estamos atrasados, Solo hay que intentar ganar, esperando estar por delante. Mal “.

¿Puede esta Juventus seguir en la Champions League?

“Lo único que sé con certeza es que tenemos que crear las condiciones para rendir mejor. En marzo, fue otra temporada: necesitamos jugadores si existen. Ahora terminamos este grupo, luego pensamos en el campeonato y en marzo”. Pensaremos a quién queremos, tocaremos a los héroes.

¿Cambia mucho ser el primero o el segundo?

“Aparte del Bayern de Múnich, Liverpool y Manchester City, no conoces las ubicaciones. Entonces debes tener suerte cuando lanzan el balón. Tal vez termines primero y atrapes al PSG, hay muchas combinaciones. Lo importante es para pasar el giro, luego veamos a quién atrapamos en el recorrido. “el segundo”.

