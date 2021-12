El golpe que la Juventus no debería haberle dado. Desde el juego hasta el crimen, el mar está involucrado. Actualmente, el mercado está congelado. El vestido nuevo le queda a la dama

Fue el golpe del siglo, y resultó ser el trato que La Juventus no lo soporta. cristiano Ronaldo Todavía pesa mucho en la historia reciente de la Juventus. El presupuesto del proceso es difícil y menos lineal de lo que parece. La Juventus se desarrolló en su marca y tenía un jugador que marcaba 30 goles por temporada. No creció en la Champions League, al contrario, y tuvo que lidiar con una epidemia, un golpe que no hacía falta. Parecía el mejor momento, resultó ser el peor Incluso si nadie lo sabe realmente. Es una especie de pacto con el Diablo, en general, que hicieron en Turín: no devolvió lo que había esperado en varios aspectos, y hoy vuelve a estar en el centro de la investigación. Los “Un papel que no debería existir en teoría“De hecho, es el arma de fuego que buscan los fiscales de Piedmont, quizás el único ingrediente que podría conducir a una investigación que supuestamente golpearía el muro de goma de las ganancias de capital. Pero la búsqueda comienza a adquirir características caza del tesoroY no es así como se supone que funciona.

De hecho, entre el juego y el crimen, el mar está involucrado. La Juventus, con Ronaldo y quizás también con operaciones muy ligeras, lo hicieron Un paso más largo que la pierna. En este sentido, desde el punto de vista económico, no debería haber ninguna duda, más bien este debería ser el punto de partida (re) para corregir tres años en los que casi nada funcionó. Pero el discurso está cambiando a nivel criminal. El crimen debe ser verificado y no está del todo claro que ocurrirá. Ya lo hemos dicho sobre el papel, Las ganancias de capital son un tema delicado, la cruz, en la que intervienen la Juventus pero también la mitad de la Serie A italiana. No es así para todos los aficionados, atención: es una burbuja pervertida y peligrosa. Es muy difícil decir que es ilegal, porque si quiero vender una camisa a dos millones de personas y alguien me la compra, ¿quién la detiene? Suena simplista, es la lógica del mercado que estamos tratando de deconstruir. Si hay algo, a costa de la redundancia, podría ser una oportunidad para que todo el sistema revise algunos de sus propios distorsiones. De lo contrario, tarde o temprano colapsará.

Sin embargo, la investigación existe y es exhaustiva en muchos aspectos. ¿Quién fichará a la Juventus en enero? ¿Cuándo llegará la renovación de Paulo Dybala? Y en las carreteras cómo moverse. Cálmate, dijo un conocido de Livorno. Con la llegada del gran frío todos estos discursos se congelaron. Por mucho que sea el movimiento forzado, y si bien la ampliación de capital no parece estar realmente en duda, la Juventus ha puesto la pluma en el papel estos días. continuidad del negocio. ¿Cómo crees que puedes mover la agilidad? Mercado? A costa de tener que calmar las mentes de lectores y fans, lo único serio que se puede decir es que tiene que pasar la noche. En el campo, al menos, la Juve ve un mínimo de luz. No merece la pena quedarse mucho tiempo en el partido contra el Génova, estamos hablando de un equipo que prácticamente no ha disparado a puerta en cuatro partidos. pero el 4-2-3-1 Podría ser una forma. Al menos pone a Locatelli y Bentancourt en su lugar, quién sabe si McKinney tampoco podrá adaptarse allí: arreglar el mediocampo, al fin y al cabo, es la prioridad. Para los atacantes, en un momento determinado, se necesitará coraje para confiar en Kane, dada la actual Morata, y un poco de espacio para Cayo Jorge. El futuro, después de todo, pertenece a los niños.