Life is Strange: Arcadia Bay Collection, repaso a la primera aventura en llegar a Switch

En enero se cumplirán ocho años desde el lanzamiento del primer episodio de Life is Strange, una increíble aventura narrativa creada por Entretenimiento y distribuido por Square Enix. Desde el lejano 2015, hemos visto este pequeño gran juego pasar a primer plano una y otra vez, apareciendo en casi todas las plataformas disponibles. El año pasado, apareció una versión modificada del título, incluido el subtítulo Before The Storm, en la generación actual de consolas, así como en el servicio de transmisión de Google, Stadia. Ha costado, pero las aventuras de Max y Chloe también se estrenan oficialmente en Nintendo Switch, con un nuevo lanzamiento exclusivo para la consola portátil por excelencia.

Ocho años y no escuchado



Life is Strange: Arcadia Bay Collection: Regresamos como Max en la nueva edición de Nintendo Switch

De vez en cuando, algunas obras generacionales parecen capaces de perdurar en el tiempo y seguir deslumbrando incluso tras años de distancia (aunque con algunos compromisos técnicos). Life Is Strange es uno de esos casos. Si nunca ha tenido la oportunidad de lidiar con esta serie, le presentaremos brevemente los eventos enumerados.

Max, una joven estudiante de artes visuales en la famosa Black Wall Academy, descubre de repente que tiene una diosa. poderes sobrenaturales, por el cual puede devolver el tiempo en el tiempo. Después de reunirse accidentalmente con su amiga de la infancia, Chloe, una niña debe aprender a controlar su talento innato para tratar de evitar un gran peligro que se cierne sobre el pequeño pueblo de Arcadia Bay.

Como es habitual en los productos que ponen a los adolescentes al mando de la narrativa, lo que encontramos es una historia sobre la mayoría de edad que se encuentra a medio camino entre lo aterrador y lo detectivesco, ya que los habitantes de este pueblo costero ficticio en Oregón esconden muchos secretos. . Por otro lado, el subtítulo de Before The Storm nos pone en la piel de Chloe, nos retrotrae tres años antes de los eventos del juego principal y nos da algunos antecedentes sobre algunos hechos que no te revelaremos. La característica principal del juego es su naturaleza de la toma de decisiones, con múltiples opciones que determinarán el futuro de los eventos y determinarán el resultado de tu juego, completo con estadísticas al final de cada episodio (cinco en el juego base, tres en el episodio episódico) que muestran el porcentaje de elecciones realizadas por otros jugadores . A nivel narrativo, por supuesto, este kit de Switch realmente no agrega nada nuevo, pero fue bueno esbozar una imagen general para aquellos (los pocos) que aún no han tenido la oportunidad de experimentar esto de primera mano.