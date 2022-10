PlayStation Stars tendrá nivel 5, Diamante, accesible solo por invitación, para fabricantes de datos – Nerd4.life

Según el selector de datos, el nuevo servicio de Sony – estrellas de playstation – tendrá nivel cinco No se ha anunciado como Diamante, que no estará disponible de ninguna otra forma que no sea por invitación.

Como puede ver a continuación, un usuario de Reddit Comparte la información. Según él, todo esto proviene de la aplicación móvil de PlayStation. Tal como se indica, el nombre de este nivel es Diamante y en la categoría de requisitos para acceder al mismo se indica la frase “Nivel Diamante solo por invitación”.

Además, como se muestra, quien alcanza el nivel Diamante Obtienes automáticamente un set digital llamado Level 5 Diorama – Robots Don’t Breathe, descrito así: “En un mar interminable de estrellas, parece que no hay dónde esconderse. Pero no estarías aquí si te dejas llevar”. detenido por desafíos. Bienvenido al nivel 5 “. También en los enlaces hay un video y una foto de los coleccionables, que también incluyen a los Astrobots.

oficialmenteActualmente, se han confirmado cuatro niveles de PlayStation Stars. Cada usuario comienza desde el nivel 1 y puede clasificarse comprando juegos y ganando premios. El quinto nivel no ha sido anunciado, por lo que a lo que se hace referencia es solo a un rumor. Podría ser algo que Sony pretenda poner a disposición en el futuro o podría ser realmente un nivel solo para invitados; sin embargo, es imposible decir cuáles son los requisitos de invitación.

Sin embargo, PlayStation Stars ya está discutiendo la prioridad que la atención al cliente otorga a los escalones superiores.