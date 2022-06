LG NanoCell 50NANO796PC Muy asequible: características y pantalla

quien dijo esto bajo costo ¿La rima tiene que ser necesariamente de mala calidad y pocas prestaciones? en el mundo Televisión inteligenteCon la oferta cada vez mayor, no es difícil encontrar un dispositivo de bajo costo con una calidad y funcionalidad similares a las garantizadas por dispositivos más caros.

Un ejemplo es el NanoCell 50NANO796PC de LG que, a pesar de su lista de precios muy atractiva, garantiza Una experiencia visual excepcional y funciones inteligentes avanzadas. Acerca del panel LCD con Tecnología NanoCell Residencia en Plataforma ThinQ., que permite que la smart TV de bajo coste del fabricante surcoreano ofrezca un rendimiento sin igual. Gracias en amazon descuentoEl LG NanoCell 50NANO796PC nunca ha sido tan asequible.

Ficha técnica LG NanoCell 50NANO796PC: características y funciones

los Panel LED de 50 pulgadas Con la tecnología NanoCell, garantiza una calidad de vídeo comparable a la de los televisores OLED (mucho más caros). Esto se debe a que la capa de nanopartículas actúa como filtro en el espectro de longitud de onda entre el verde y el rojo, asegurando Gama de colores más amplia Mayor fidelidad en la reproducción de los tonos de color.

Detrás del panel NanoCell se encuentra Procesador de cuatro núcleos α5 de quinta generación. Un SoC muy potente, que convierte todos los programas y contenidos que ves a 4K (incluso los de menor resolución) y utilizando algoritmos de inteligencia artificial, Optimiza la configuración de forma independiente Para garantizar la mejor experiencia de visualización en cualquier condición. Obviamente, el usuario puede “recuperar el control” siempre que lo desee eligiendo uno de los modos de visualización preestablecidos: eligiendo modo de películaPor ejemplo, será posible conservar los colores, la configuración de la imagen y la fluidez de los fotogramas originales para ver la película tal como la imaginó el director.

plataforma operativa WebOS con ThinQ Por otro lado, AI le brinda acceso a miles y miles de aplicaciones diferentes para horas de diversión y relajación. Así será posible acceder, pero no solo, a plataformas de contenido multimedia en streaming como Prime Video, Netflix, Prime Music y Spotify. En el catálogo de aplicaciones será posible encontrar juegos y utilidades de todo tipo, para que puedas sacarle el máximo partido a todas las prestaciones de tu Smart TV LG. Entonces, los amantes de los videojuegos no pueden dejar de apreciar Compatibilidad con Google Stadia y Nvidia Now, que te permitirá jugar los mejores títulos directamente en una transmisión en vivo, sin necesidad de comprar una consola.

compatibilidad con Alexa Y otros asistentes de voz finalmente te dejan hacerlo Controle las funciones de TV con simples comandos de voz. Además, también será posible controlar los electrodomésticos inteligentes compatibles con la plataforma LG, encender o apagar las bombillas y ajustar la temperatura del aire acondicionado y del sistema de calefacción del hogar sentado cómodamente en el sofá.

LG Smart TV de 50 pulgadas a un precio sin precedentes: descuento y oferta

El Smart TV de bajo costo de LG ahora es más asequible gracias a las mejores ofertas de Amazon de hoy, que Hace que el precio baje a un mínimo histórico.. LG NanoCell 50NANO796PC es 32% de descuento sobre el precio de lista e Cuesta 339,91 euros. El ahorro respecto al precio original es grande: 160 euros menos.

LG NanoCell 50NANO796PC, Smart TV 4K de 50 pulgadas con procesador de cuatro núcleos Tecnología AI ThinQ, Alexa integrado