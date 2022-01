Guerrillero acusado de reciclar algunas animaciones de Horizon Zero Dawn – Nerd4.life

Horizonte prohibido oeste usa algo animación Ya visto en horizonte cero amanecerEsa es la acusación lanzada en la red contra Guerrilla con evidencia en video, que aparentemente envió a los que odian el juego a la sopa de azufaifo.

El video es bastante ilustrativo y no se puede negar que la animación es la misma. ¿Y por lo tanto? el reutilizar Los activos gráficos son una práctica muy común en el desarrollo de videojuegos, especialmente (pero no solo) los videojuegos en 3D. Tener que rehacer siempre todo desde cero aumentará mucho el tiempo de desarrollo de cada título y aumentará los ya elevados costes de producción, por lo que tendemos a confirmar recursos que ya se han producido y que siguen vigentes, para poder dedicarnos a mejorar otros aspectos. de los juegos , puede haber sido descuidado en los capítulos anteriores por razones de tiempo. Después de todo, tener dos versiones ligeramente diferentes de la misma animación no tendría mucho sentido y no agregaría nada al juego.

Por supuesto, muchos jugadores inmediatamente se enzarzaron en una guerra y comenzaron a insultar a mis desarrolladores. juegos de guerra de pandillas Acusándolos de pereza, falta de creatividad y ganas de acelerar el lanzamiento del juego. También hay quienes defienden el famoso aumento de precio de 10 € de Sony para el triple play, diciendo que es vergonzoso reciclar activos en juegos que cuestan 80 €.

Afortunadamente, hay quienes no se preocuparán mucho por estos eventos tumultuosos (probablemente no haya una secuela de Triple A sin activos reciclados, por lo que la controversia realmente no tiene sentido) y el 18 de febrero de 2022, serán disfrutando de Horizon Forbidden West en PS4 y PS5.