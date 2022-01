Blizzard tiene alrededor de 7 juegos en sviluppo, asistiendo a la adquisición de Microsoft – Multiplayer.it

Qualcuno su Twitter ha fatto i conti sui progetti in sviluppo presso Tormenta de nieve in questo periodo e sono emersi ben 7 jochi actualmente en lavorazione presso i team dell’etichetta, i quali dovrebbero dunque rientrare all’interno dei Xbox Game Studios propiosconsiderando i tempi richiesti.

L’utente FaizShaikh7681 su Twitter ha accedido a una serie de información, tra currículo y notificación ormai ben consolidar, mettendo insieme circa 7 giochi che dovrebbero essere actualmente en sviluppo presso blizzard, ovviamente con tempistiche ancora decisamente misterioso e probabilmente lunghe, conoscendo il modus operandi del team.

Tra questi ci sono i giochi noti, ovvero Diablo 4, Diablo Immortal e Overwatch 2, ma anche vari giochi che non sono ancora stati annunciati. Uno di questi è ormai certo: emerso proprio ieri attraverso una comunicazione ufficiale di Blizzard, è un survival per PC e console ambientato in un universo completamente inedito per la compagnia, per il quale è stata avviata unaveun.campagna di asnus

Gli altri giochi emergono dagli stralci di information e sono una versione mobile di Warcraft, una nueva expansión de World of Warcraft y un gioco non ancora annunciato da parte del designer principale di Hearthstone. Riepilogando, si tratta dei seguenti progetti: