Cyberpunk 2077, ¿bichos? Compañía de control de calidad incorrecta que mintió a CDPR, dice informe – Nerd4.life

Los varios un insecto Que plagado y quieto Cyberpunk 2077 película Me equivocoCompañía de Garantía de Calidad quien – cual él mintió a CD Projekt RED sobre la magnitud de los problemas y sus propios esfuerzos para detectarlos, según un informe de Forbes.

Desde un error que le permite detectar personas discapacitadas falsas en Night City hasta un error que logra esparcir policías por todos lados, no hay duda de que Cyberpunk 2077 tiene bastantes. Problemas En el lanzamiento, tanto en PC como en consolas en particular. Bueno, parece que no todas las responsabilidades de lo ocurrido se atribuyen a la selección polaca.

Una fuente anónima también reveló a YouTuber Upper Echelon Gamers, una empresa con la que hacen negocios Control de calidad CD Projekt RED fue contratado para controlar los sistemas de juego durante el desarrollo.

Sin embargo, estas personas parecen haberse puesto en contacto con el estudio polaco A. numero falsamente exagerado de colaboradores involucrados en la exposición de errores en Cyberpunk 2077 para mantener el contrato.

No solo eso: la empresa se aseguró de que el equipo estuviera formado por empleados senior, cuando en realidad todos eran juniors con Menos de seis meses de experiencia. en control de calidad.

Finalmente, hubo una cuota diaria constante de errores informados a CD Projekt RED sin criterios de prioridad, lo que llevó al equipo de desarrollo a dedicar tiempo a errores menores, mientras que los problemas más graves no fueron descubiertos.