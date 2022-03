Ley de ejecuciones extrajudiciales de EE. UU.

El martes, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó Ley Ha sido definido como “histórico” por diarios y activistas que criminalizan explícitamente la práctica del linchamiento y se refieren a él como un crimen de odio a nivel federal, es decir, en todos los estados del país. Es una ley de gran valor simbólico, porque surge después de un siglo de esfuerzos de las organizaciones de derechos civiles estadounidenses para lograr que el Congreso anticipe un delito específico por la forma de violencia que ha marcado la historia del racismo blanco contra los negros en el pueblo.

La ley define, en términos concretos, un nuevo tipo de delito a incluir en los delitos motivados por el odio racial, que se producen cuando existe una “conspiración” para matar o herir gravemente al agresor. Fue aprobado por unanimidad por el Senado y Expectativas Lo cual puede acarrear penas de hasta 30 años. Se llama la “Ley Antilicencia de Emmett Till” y deriva su nombre de Emmett Tellun niño afroamericano de 14 años que fue brutalmente torturado y asesinado por dos hombres blancos en Mississippi en 1955.

Asociaciones de derechos civiles en los Estados Unidos, como la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color (NAACP), describió el linchamiento como una forma de “violencia pública dirigida a intimidar y controlar a los negros” a fines del siglo XIX y principios del XX, particularmente en el sur de los Estados Unidos. Los afroamericanos suelen ser secuestrados, torturados y mutilados, pero a menudo son asesinados, decapitados, colgados de árboles o quemados simplemente por ser negros.

Se estima que fueron ejecutados entre 1877 y 1950 en Estados Unidos Más de 4400 afroamericanosa menudo sin ninguna consecuencia para los blancos que torturaron y mataron.

Después de firmar el proyecto de ley el martes, Biden dijo que aún no había una legislación federal que castigara explícitamente el linchamiento, que describió como una forma de “terrorismo absoluto” que se “adoptó sistemáticamente” contra “hombres, mujeres y niños inocentes” y “reforzó la idea de que no todos eran parte de los Estados Unidos y la igualdad no fue creada para todos”.

El Congreso de los Estados Unidos comenzó a considerar una legislación que castigara los linchamientos en 1900, hace más de 120 años, pero durante décadas han continuado las discusiones para una ley federal que reconozca la violencia y las atrocidades contra los afroamericanos como prohibidas o diferidas. En más de cien años de esfuerzo, debate y lucha por los derechos civiles, se necesitaron más de 200 intentos para aprobar una ley que reconozca el asesinato indiscriminado como un delito de odio federal. En 2005, el Senado de los Estados Unidos se disculpó formalmente por no llegar a un acuerdo.

Biden señaló que el odio racial no es un problema del pasado, pero todavía existe hoy. Refiriéndose al movimiento Black Lives Matter, que en los últimos años ha luchado contra la violencia gratuita contra los afroamericanos, Biden señaló que “el odio nunca desaparece. Simplemente se esconde”, pero esperaba que la nueva ley ayudara a combatir el racismo en el país.

