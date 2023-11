Lavrov en la cumbre de la OSCE. ¿Qué significa la medida de Moscú?

En presencia del Ministro de Asuntos Exteriores ruso Serguéi Lavrov en una reuniónOrganización para la Seguridad y la Cooperación en Europa Se convierte en una cuestión diplomática. El ministro polaco de Asuntos Exteriores, Simon Szynkowski Vel Sek, anunció que no participará en la reunión de Skopje, Macedonia del Norte, al considerar “inaceptable” la presencia del jefe de la diplomacia del país que invadió Ucrania.

La medida de Varsovia se produce tras la posición similar de Ucrania y Estados Unidos. países bálticos. Ayer los ministros de Asuntos Exteriores de Estonia, Letonia y Lituania anunciaron su intención de no participar en la reunión interministerial del Consejo de la OSCE para no “ Legitimar a un Estado agresor, Rusia, como miembro de pleno derecho de nuestra comunidad de naciones libres. “.

Los países bálticos se movieron y él también. PoloniaEra esperado. Así lo confirmó el propio Ministro de Asuntos Exteriores italiano. Antonio TajaniAyer calificó de “claras” las acusaciones mutuas entre aquellos países que están en primera línea del desafío entre Moscú y Occidente. Sin embargo, si las noticias de estas deserciones forman parte de las tensiones entre las capitales bálticas y Moscú, lo que también parece interesante es la explotación por parte del Kremlin de la presencia de Lavrov en la cumbre de Macedonia. Como realmente explica Corriere della SeraLa presencia real del ministro ruso es fruto del hábil trabajo diplomático realizado por la Federación Rusa, que hizo necesario que Lavrov fuera a Skopje para votar sobre la próxima presidencia rotatoria de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Macedonia dio luz verde, lo que significó que la diplomacia de Moscú volvió de nuevo al escenario de la reunión a la que asistieron representantes del mundo occidental.