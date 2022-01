Tsunami en Tonga tras la erupción del volcán Hungia Kurieri

El tsunami golpeó la capital del Reino de Tonga, Nuku’alofa, tras la erupción del volcán Hingana-Tonga-Hunga-Hapai.

Una tsunami Golpea el sábado 15 de enero en la capital Reino de Tonga

, Nuku Alofa, tras la erupción del volcán Hungga-Tonga-Hongga-Hapai.

La situación en el archipiélago del Pacífico Sur, que se encuentra a medio camino entre Nueva Zelanda y Hawái, fue descrita como precaria por un periodista local que habló con Sitio web de Nueva Zelanda 1 noticia

. Marie Funua, que trabaja en Nuku’alofa, habló de una serie de explosiones masivas a 65 km de distancia y la llegada de tsunamis unos 15 minutos después.

Troy Keisha Kolovato, un tongano que ahora vive en Nueva Zelanda, Al servicio de mensajería Que la explosión fue demasiado cerca de la isla principal: mi familia ya no podía conectarse a Internet, podría haber un corte de energía. Ya no puedo comunicarme con ellos, y no sé qué está pasando. El cielo estaba muy oscuro alrededor de las 6 de la tarde y caían fragmentos de rocas.

Alle 15.30, a Nuku’alofa, l’onda medía como 1,2 metros. Por el momento, no se ha emitido ninguna alerta de tsunami para Australia.

en segundo lugar NoticiasLa erupción provocada por el volcán también se sintió en Fiji, Samoa y Nueva Zelanda. Agencia Nacional de Manejo de Emergencias Predice corrientes inusuales y olas inesperadas. Los de las últimas horas no fueron un episodio aislado: el volcán submarino Hong-Tonga-Hongga-Hapai comenzó a hacer erupciones frecuentes en diciembre. El viernes, se lanzaron al aire cenizas, vapor y gas hasta una altura de 20 km.

En Twitter están los primeros videos del desastre, cuyas proporciones aún no se pueden evaluar. No se sabe si hubo heridos o víctimas.