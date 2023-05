“Latinos, no voten por DeSantis”. desaire de mexico

Estados Unidos quiere autos estadounidenses en Cuba pero ahora su embajada renta… vehículos eléctricos chinos

La mayoría de los autos en las carreteras de Cuba datan de la década de 1950 antes de la revolución. El gobierno de Biden ha permitido que una empresa estadounidense venda automóviles a Cuba en un esfuerzo por ayudar al sector privado de la isla, pero los días de los Tesla fabricados en Estados Unidos recorriendo las calles de La Habana están lejos de terminar. En cambio, la escasez de combustible en La Habana ha resultado en una salpicadura de modelos chinos eléctricos, algunos de los cuales se ensamblan en Cuba y están disponibles para alquilar. ¿Un cliente inesperado? Embajada de Estados Unidos en La Habana.

México: Continúa la carnicería contra los medios. AMLO es el periodista número 37 asesinado desde su presidencia

Marco Aurelio Ramírez fue asesinado a tiros en Tehucán, provincia de Puebla. El hombre de 69 años recibió un disparo cuando salía de su casa y viajaba en un automóvil. El 11 de mayo, el periodista Gerardo Torres Rentería, reportero de la Agencia Reuters y TV Azteca, fue asesinado a tiros en la ciudad de Acapulco, en el sureño estado mexicano de Guerrero. En 2022, México fue catalogado como el “país pacífico” más peligroso para la prensa, al concentrar el 20% de los asesinatos de periodistas en el mundo, con 13 asesinatos, según Reporteros sin Fronteras (RSF).

México: AMLO ha batido su récord de asesinatos en más de 18 meses.

Desde diciembre de 2018 hasta el 24 de mayo de 2023 se han registrado 156,136 asesinatos en México, lo que convierte al orden actual en el más violento de la historia. Rompiendo así ya el sexenio de su antecesor, Peña Nieto, quien asesinó a 120,463 mexicanos durante el sexenio de Felipe Calderón y 60,280 durante el gobierno de Fox. El análisis señala que el gobierno de AMLO acumula otros récords en materia de seguridad en todo momento: los años más violentos de la historia (2020, 2019, 2021 y 2022), más de 3.000 asesinatos y los días más violentos de la historia de México. Traducción: la política general de AMLO es un desastre.

AMLO ingresa a las elecciones presidenciales de EE. UU. con la pierna recta: “Latinos, no voten por Ron DeSantis”

El presidente de México instó a los hispanos de Florida a no votar por los republicanos en su lucha contra Trump. “Quiero que los hispanos de Florida despierten y no le den un solo voto, los que persiguen a los inmigrantes, los que no respetan a los inmigrantes, no voten porque los inmigrantes, como dicen en la Biblia, merecen respeto”, dijo AMLO. ayer en su conferencia de prensa habitual apoyando a Biden.

Argentina: Cristina Kirchner quiere saldar deuda con FMI

El Vicepresidente refrendó ayer el Acuerdo Nacional de Solidaridad con el FMI sobre el incumplimiento de la deuda del país. En su discurso del 25 de mayo, fecha de la Declaración de Independencia, declaró que estos tratados eran invaluables porque regulaban los flujos financieros y siempre encontraban la forma de endeudarnos, gritó ante la multitud. Buenos Aires dice “ser la gente”.

Nicaragua: En menos de una semana, el régimen de Ortega ha detenido a un tercer sacerdote por ‘traición a la patria’.

Se trataba del sacerdote Jaime Iván Montesinos Sauceda, quien fue detenido por la Policía Nacional.

Pablo Manzo, 27 de mayo de 2023

