Las hospitalizaciones y las muertes por COVID-19 seguirán aumentando en EE. UU. en medio del resurgimiento

En medio del reciente resurgimiento de las infecciones por COVID-19 en el país, los nuevos modelos de predicción utilizados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) muestran que se espera que los niveles diarios de ingresos hospitalarios y las nuevas muertes relacionadas con el virus en los Estados Unidos sigan aumentando. durante las próximas cuatro semanas.

Las expectativas surgen a medida que aumenta el número de Pacientes infectados con el virus COVID-19 Están hospitalizados y necesitan atención todos los días, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Los datos muestran que ahora hay más de 20,000 estadounidenses infectados con el virus que reciben atención en los Estados Unidos, el número total más alto de pacientes hospitalizados desde mediados de marzo. En promedio, más de 2500 estadounidenses con el virus son hospitalizados cada día, un total que ha aumentado un 18,1 % en la última semana. Esto también representa el mayor número de pacientes hospitalizados en casi dos meses.

Sin embargo, los totales siguen siendo mucho más bajos que en otras partes de la pandemia cuando más de 160.000 pacientes hospitalizados contrajeron el virus en enero.

Los pronósticos también anticipan unas 5.400 muertes durante las próximas dos semanas. Se espera que California, Nueva York y Florida experimenten el mayor número de muertes en las próximas semanas.

Nuevo análisis para ABC News esta semana mostró una proporción creciente de las muertes por COVID-19 ocurren entre los vacunadores. En agosto de 2021, alrededor del 18,9 % de las muertes por COVID-19 ocurrieron entre los vacunadores. Seis meses después, en febrero de 2022, ese porcentaje de muertes había subido a más del 40%.

En comparación, en septiembre de 2021, solo el 1,1 % de las muertes por COVID-19 ocurrieron entre estadounidenses completamente vacunados y reforzados con su primera dosis. Para febrero de 2022, ese porcentaje de muertes había aumentado a alrededor del 25%.

Los expertos en salud dijeron que las vacunas y los refuerzos continúan brindando una protección significativa contra enfermedades graves. Sin embargo, la inmunidad debilitada vuelve a enfatizar la necesidad urgente de estimular a los estadounidenses mayores y a los estadounidenses de alto riesgo con dosis adicionales.

Durante una entrevista con CBS News el martes, el Dr. Anthony Fauci reconoció un aumento en la cantidad de personas vacunadas que mueren a causa de la COVID-19, muchas de las cuales son personas mayores, inmunocomprometidas o con afecciones subyacentes.

“Mientras haya personas vulnerables en la población, aunque los no vacunados estarán en mayor riesgo, incluso si están vacunados con las condiciones subyacentes y un alto grado de susceptibilidad a enfermedades graves serán responsables de esas muertes”, dijo. .

Fauci dijo que el otro grupo de estadounidenses, que ahora están gravemente enfermos y moribundos, aún no son inmunes. Hizo hincapié en que una gran proporción, alrededor de un tercio de los estadounidenses, no se ha vacunado por completo, mientras que aproximadamente la mitad de los estadounidenses elegibles aún no reciben la primera dosis.

Fauci dijo que para que Estados Unidos pase a una fase endémica, la propagación del virus en todo el país debe disminuir.

“Lo que esperamos es que cuando el nivel baje, se mantenga en un nivel bien controlado, y las personas vacunadas y reforzadas, aunque puedan infectarse, no contraerán una enfermedad grave que los lleve a la hospitalización. , y trágicamente en muchos casos a la muerte de individuos.