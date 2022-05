¿Apareció un agujero negro en la Vía Láctea?

“Vimos lo que pensábamos que era invisible”, dijo Doelman en ese momento. Esta fotografía se conserva ahora en el Museo de Arte Moderno de Nueva York.

Una apuesta desinformada es que el equipo ahora ha logrado producir una imagen de Arch A*, nuestro pastel fatal. Si el equipo del Dr. Shepherd vuelve a ver lo “invisible”, el logro revelará mucho sobre cómo opera la galaxia y qué se desarrolla en sus oscuros rincones.

Los resultados podrían ser sorprendentes e informativos, dijo Jana Levine, teórica de la gravedad en el Barnard College de la Universidad de Columbia, que no formó parte del proyecto. “Todavía no me aburro de las imágenes de los agujeros negros”, dijo.