Las estadounidenses avanzaron en el Grupo C, 8-12 – OA Sport

14-15 paralelo Abercrombie desde Zona 2

14-14 Muroooooooooooooo Danesiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

13-14 Muroooooooooooooooo Malinoooooooooooov

12-14 tubo Egonu

11-14 Invasión de Italia

11-13 fuera Abercrombie ataque desde Zona 4

10-13 Lube Petrini ganador de la Zona 4

9-13 Campos Ataque de Bossetti desde la cuarta región

8-13 Muro de Ortiz sobre Bosetti, juego azul claro

8-12 Lube Abercrombie de la Zona 2

8-11 Error de servicio italiano

8-10 Empuje Posetti de la Zona 4

7-10 tubo Abercrombie

7-9 Invasión de Puerto Rico

6-9 Distribución Abercrombie desde la segunda línea

6-8 Vincent Enright de la Zona 4

6-7 Error de servicio italiano

6-6 La mano de Egonu sale de la Zona 2

5-6 Vincent Pietrini de la Zona 4

4-6 Abercrombie ganador del Distrito 2

4-4 Malinov خدمة Error de servicio

4-3 Error de servicio de Puerto Rico

3-3 Abercrombie’s 2. mano

3-2 fuera del ataque del pilar

2-2 Ataque de Petrini de 4

1-2 Saliendo del ayuno de Lubian

0-1 error de servicio italiano

25-21 BOSETTIIIIIIIIIIIIIIII!!! ¡El bateador azul fue decisivo! Parcial por 11-2 a Italia que remontó y ganó el segundo set que estaba en muy mal estado

24-21 Falla Ocasio de la Región 4

23-21 fuera de los tubos de Enright

22-21 ¡Balón libre de Danny!

21-21 Lubricante Posetti de la Zona 4

20-21 Muroooooooooooooo Bosettiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

19-21 Mano de Petrino en tubos

18-21 Danny Wall en Ocasio

17-21 Ataque de Naucalore desde la segunda línea en la red

17-20 Diámetro Largo de la Zona 4 para Petrini de la Zona 4

16-20 Manu de Petrini, catastrófico en recepción, de 4. área

15-20 lob Abercrombie gana

15-19 Vincent Noakalore, recién ingresado, procedente de la Zona 2. Detiene el break puertorriqueño

14-19 Invasión de Nuakalur

14-18 fuera de Egonu desde la segunda línea

14-17 Muro de Reese en Petrini

14-16 As Ortíz

14-15 Escalera Abercrombie desde Zona 2. Break 4-0 para Puerto Rico que liderará

14-14 Muro de Reyes sobre Malinov

14-13 Hielo de Ortiz

14-12 La mano de Enright sale de la Zona 4

14-11 Error de servicio de Puerto Rico

13-11 Egono está de vuelta en la red

13-10 Muroooooooooooooo Lubiaaaaaaaaaaaan

12-10 ganador de la segunda línea Abercrombie

12-9 primera mitad Dancy

9-11 Error de servicio italiano

11-8 en 2 metros, el estrecho diámetro de Egonu de la zona 2

10-8 Reese distribuye rápidamente

10-7 Error de servicio de Puerto Rico

9-7 Vincent Enright de la Zona 4

9-6 Abercrombie Falla de la Zona 2

8-6 fuera del primer tiempo para Reyes

7-6 diagonal larga para pietini de la zona 4

6-6 Falta de balón libre de Lubben

6-5 primera mitad de Lubben

5-5 Enright Ataque

4-5 Lobian rápido

3-5 Muro de Abercrombie sobre Bosetti otra vez

3-4 Muro de Abercrombie en Positi

3-3 Error de servicio italiano

3-2 Muroooooooooooooooooooooo Bosettiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

2-2 Muroooooooooooo Bosettiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

1-2 Puerto Rico error de servicio

0-2 San Valentín de hielo

0-1 Falta Segunda Línea Petrini

28-26 ¡Balón libre de Malinov! Italia arriesga, regala un balón parado a Puerto Rico y gana el primer parcial plagado de faltas

27-26 Muroooooooooooooo Egonuuuuuuuuuuuuuuuuuu

26-26 Paralelo a Pietrini de Zona 4 gana

25-26 Enright entrega desde la Zona 4

25-25 Error de servicio italiano

25-24 Egono paralelos desde la segunda línea

24-24 Catarí gana Enright de la Zona 4

24-23 victorias de Qatar para Enwright a pesar del intento de Blue Defense

24-22 ¡Tubo de Egonu en el esquinero!

23-22 As Ocasio

23-21 Ganador Abercrombie del Distrito 4

23-20 Lubian!!! Siam la victoria del equipo italiano

22-20 Egono gana en paralelo desde la Zona 2

21-20 Vincent Ocasio de la Zona 4

21-19 Qatarí Igono de la Zona 2

20-19 tubo Abercrombie

20-18 de ayuno Reyes

19-18 Manu fuera de Egonu desde la Zona 2

18-18 Error de servicio puertorriqueño

17-18 La mano de Enright sale de la Zona 4

17-17 paralelo Egono desde la segunda línea

16-17 Error de servicio italiano

16-16 Distribuir Pietrini del Distrito 4

15-16 Hielo de Ortiz con ayuda de cinta

15-15 Ataque de egonu

15-14 Vincente Pietrini del Distrito 4 a manos del muro

14-14 Ayuno de Lubian

13-14 Abercrombie ganando ataque desde la Zona 2

13-13 Muro Puertorriqueño en Bosetti

13-12 Error de servicio italiano

13-11 Qatar Positi de la Zona 4

12-11 Error de servicio italiano

12-10 Muroooooooooooooooooooooo Bosettiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

10-11 Invasión de Puerto Rico

10-10 Salida del ataque de Ocasio de la Zona 4

9-10 fuera de Abercrombie desde la segunda línea

8-10 Ataque ganador de Ocasio desde la Zona 4

8-9 Error de servicio italiano

8-8 paralela a Petrini desde la zona 4

7-8 Invasión aérea de Malinov

7-7 Error Malinov

7-6 diagonal Abercrombie segunda línea

7-5 Bola libre de Petrini

6-5 en paralelo Petrino de la Zona 4 con el muro a uno

5-5 primera parte Reyes

5-4 Danny Bola Libre

4-4 Error de servicio de Puerto Rico

3-4 manos Abercrombie de la Zona 2

3-3 Bosetti entrega desde Zona 4

2-3 Salida de Siam Lubian

2-2 error de servicio italiano

1-2 Egonu desde la segunda línea

1-1 Egonu ganó desde la Zona 2

0-1 Enright tubo

17.58: Malinov-Igono, Lubien Danisi, Petrini-Posetti, Di Gennaro, salida azul a las 7.

17-58: Confirmación de titular con siete boricuas

17.57 Concluye Himno Nacional. Llegan novedades a Italia

17.54: Italia que no tendrá que bajar al nivel de batalla para los que tiran más fuerte porque podrían correr el riesgo de salir lastimados quizás solo un grupo que no se debe abandonar.

17.52: Tres precedentes hasta el momento con muchos aciertos para los azules

17.49: Para completar la formación estadounidense está la delantera opuesta más peligrosa Brittany Abercrombie (20 puntos ante Bélgica) que juega en Adam Gaziantep, y las centrocampistas de Neira Ortiz y Diana Reyes, respectivamente en Coriolas de Aguas, en Puerto. La Ricky League (pero antes Targoviste en Rumanía) y el Al-Ahly en Egipto, mientras que la libre Shara Venegas, que disputó su último torneo el año pasado en Ucrania con Promiti.

17.46: Tres jugadoras puertorriqueñas están mostrando su pasado en la Serie A, comenzando por la mayor, Karina Ocasio, de 37 años, quien hace veinte años tuvo sus primeras aventuras fuera de los límites nacida en Cavasal y Perugia. Vió varias experiencias en Italia con la otra escuadra, Stephanie Enright, de 32 años, que vistió la camiseta de Bérgamo, Cherry, Novara y Florencia en la Serie A. Una temporada en Italia también para la levantadora puertorriqueña, Natalia Valentine

17.43 horas: Un partido en grande está al alcance del equipo azul que, sin embargo, debe tener cuidado de no dejarse distraer porque al otro lado de la red habrá un equipo experimentado y valiente que no tiene nada que perder y que arriesgará todo para poner en aprietos a los campeones de Europa.

17.40: Buenos días, amigos de OA Sport, y bienvenidos a la transmisión en vivo del segundo Desafío Azul en la transmisión en vivo del Campeonato Mundial de Voleibol Femenino Polonia y Holanda 2022: contra Arnhem Italia y Puerto Rico.

Hola y bienvenidos a EN VIVO EN DIRECTO para el segundo Desafío Azul en el Campeonato Mundial de Voleibol Femenino Polonia-Holanda 2022: contra Arnhem Italia y Puerto Rico. Juega de par en par al alcance del equipo azul que, sin embargo, debe tener cuidado de no permitir distracciones porque al otro lado de la red habrá un equipo experimentado y valiente que no tiene nada que perder y lo jugará todo para poner a los campeones en juego. problema. “Europa.

jugadores más jóvenes Empezando por el séptimo de Puerto Rico tiene 29, mientras que los más experimentados llegan a 37 primaveras: Un equipo que hace de la experiencia su seña de identidad y que En su debut ante Bélgica, supo poner en aprietos a los rivales más famosos arrastrándolos a las ventajas en el segundo set. Pero luego se permite ser notoriamente distante en las partes uno y dos.

Hay tres jugadores puertorriqueños que pueden presumir de su pasado en la Liga italiana, Empezando por el mayor, el atacante de 37 años Karina Ocasio, quien actualmente dirige Al-Ahly, Un club de referencia para la Liga egipcia, pero hace veinte años afrontó su primera aventura fuera de las fronteras, y en él nací Cavazal y Perugia. El otro grupo tuvo diferentes experiencias en Italia. Stephanie Enright, de 32 años, actualmente juega para el Gaziantep Adam FC en Turquía, pero en el pasado usó la camiseta de Bérgamo, Cereza, Novara y Florencia. En el campeonato tricolor extremo. Una temporada en Italia también para la jugadora puertorriqueña Natalia Valentín que actualmente milita en las Valencianas de Juncos de Puerto Rico pero en 2020 estuvo vigente en Bérgamo.

Para completar la formación americana está el delantero más peligroso, todo lo contrario Brittany Abercrombie (20 puntos contra Bélgica) que juega en Adam Gaziantep, dos centrales eléctricas Nera Ortiz y Diana Reyes, En vigor respectivamente en las Criollas de Aguas, en la Liga Puertorriqueña (pero antes Targoviste en Rumania) y Al-Ahly en Egipto, mientras que Libre es Shara Venegas que jugó su último torneo el año pasado en Ucrania en Promiti. Equipo tomado con pinzas que Su fuerza no está en la continuidad del desempeño. Pero esto en algunas situaciones puede molestar a oponentes pesados ​​como Italia no tendrá que bajar al nivel de batalla para aquellos que tiran más fuerte porque podrían arriesgarse a salir lastimados, quizás solo un grupo al que no se debe renunciar. La impresión es que Mazanti seguirá confiando en el once inicial, aunque después de solo 24 horas los azules volverán a la cancha para enfrentar a Bélgica y se necesitará frescura deportiva y mental.

OA Sport te trae el segundo LIVE LIVE Challenge para las Blues del grupo para el Campeonato Mundial de Voleibol Femenino Polonia-Holanda 2022: contra Arnhem Italia y Puerto Rico, Noticias en tiempo real, minuto a minuto, para que no te pierdas nada, ¡Comienza a las 18.00!

foto