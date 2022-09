Kulusevski: “Cuenta diferente a Allegri: nunca he conocido a una persona así”

El sueco habla del traspaso del Tottenham procedente de la Juventus: “Mi mundo ha cambiado”

De Juventus en Tottenham: a mi diane kulusevsky “El mundo ha cambiado”. El propio sueco es quien lo admite. Cuanto es la diferencia entre Allegri y Conte:No quiero decir que uno es mejor que el otro, porque respeto mucho a Allegri y Conte y ambos han ganado mucho en sus carreras, pero el trabajo y la idea del fútbol es completamente diferente. . Nunca en mi vida, incluso fuera del fútbol, ​​conocí a alguien tan apasionado como Conte. Uno así, cuando te habla te entra con fuerza en el corazón.” Kulusevsky se mudó al Tottenham en enero, un año y medio después en blanco y negro entre luces y sombras, cedido con compromiso de recompra bajo ciertas condiciones .

“No he cambiado nada en mí en los últimos meses: me he vuelto loco y siempre salgo al campo a dar lo mejor de mí. Sin embargo, en la Juventus no funcionó más que lo que traté de hacer”, agregó el atacante. extremo en una entrevista con Gazzetta dello Sport – Soy un hombre que ama Mirar hacia adelante, no hacia atrás juventus No me sentía bien por muchas razones diferentes y cuando te das cuenta de que las cosas no van bien, es difícil revertir estar en el mismo ambiente. Así que elegir dejar Italia fue lo mejor que pude hacer en esta situación. Y otra vez: “En Inglaterra estoy genial, todo es mejor que en Turín, tanto dentro como fuera del campo. Como dije, ahora realmente siempre quiero jugar al fútbol”.