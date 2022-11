Lancia, el futuro del estilo contado por su creador

Francés con Italia en el corazón — le dice emocionado a un niño que creció con modelos Carabo y Stratos en sus bolsillos. Y que en el constructor de estos dos coches de ensueño, Marcello Gandini, y en el diseño de otro gran coche, Giorgetto Giugiaro, desde niño identificó una guía abriéndose camino en el sector en el que construyó una carrera estelar. Hasta el día de hoy, es responsable del estilo de las 14 marcas del Grupo Stellantis, con el mandato específico de dar un nuevo aspecto e identidad a los futuros modelos de Lancia. Nos conocimos Jean-Pierre Bloy En la Sala Grande de la Reggia di Venaria, donde ayer se inauguró la Casa de Turín Bo + Ra cero (en las fotos), la escultura visual sin ruedas en la que el equipo dirigido por el diseñador francés destiló las piedras angulares del lenguaje estilístico de los próximos Lancias (aqui para saber mas). A partir del primer orden de llegada, el nuevo ypsilonEn el 2024.

Presentar un concepto tan “etéreo” y fantasioso genera inevitablemente una gran expectación entre los entusiastas. Pero, ¿realmente esta declaración de futuro podrá dejarle algo al nuevo Ypsilon?

“Pu+Ra Zero dejará mañana mucho más que una cosa en Ypsilon. Mirándolo, si juegas con un poco de imaginación, ya puedes imaginarlo: dos volúmenes compactos muy elegantes, de cuatro metros de largo y por tanto más grandes que los actuales. 1. Nos inspiramos en la parte delantera del automóvil que se presentó hoy para definir el frente, que contará con una parrilla en forma de copa pintada en negro brillante en la parte superior”.

¿Y el nuevo logotipo? ¿Cómo encajará en la máscara?

“El logotipo simplemente no estaría en la parte superior”.

¿como eso?

“Preferimos centrarnos en las letras mayúsculas de Lancia, que, junto con la copa, nos permitieron darle al morro un estilo más radical y único”.

Probablemente sea demasiado pronto para hablar de ello, pero ¿qué tiene en común el buque insignia que veremos en 2026 con el Aurelia de los años 50?

“Hay que recalcar una vez más que Aurelia, por el momento, es solo un nombre en clave de ‘uso interno’, teniendo en cuenta que estamos trabajando en un coche muy prestigioso e importante para nuestra marca. Es pronto para entrar en los detalles de estilo de este modelo. Sin embargo, puedo esperar que los lados tengan una forma arqueada, como el Aurelia B20. Pero esta será la nueva tarjeta de presentación de los tres nuevos Lancia.

¿Incluso el heredero de Delta? Napolitano (CEO de Lancia, ed.) dijo que aunque finalmente llega, en 2028, es el único auto realmente listo, porque sus muchachos literalmente compitieron para diseñarlo.

“Sí, y repito: la forma arqueada de los laterales caracterizará a todos los modelos de la nueva gama. Esto no significa que el Delta del mañana no encarnará la fuerza y ​​la radicalidad del modelo original. De hecho, es precisamente la primera versión, que data de finales de los años setenta, que tan detenidamente examinamos. A falta de más detalles, que por el momento Ploy prefirió ignorar, sólo quedaba intentar imaginar cómo afectaría el delta del Giugiaro a su ansiado heredero. Sin embargo, una cosa es cierta: en un ambiente de gran ilusión y deseo de futuro como el que por fin se respira en Lancia, la firma del Maestro no puede ser más que benévola.