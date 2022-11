Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunión: Lo probamos, aquí está todo lo que necesitas saber

Ahora esto Remake de Final Fantasy VII es una realidad, y que Final Fantasy VII Rebirth está cada vez más cerca, era solo cuestión de tiempo que Square Enix volviera a trabajar en Crisis Core, pero Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunión que estamos probando Durante unos días, no fue una nueva versión perezosa, pero ni siquiera fue una nueva versión real.

de metaseries complejas conocidas como Compilación de Final Fantasy VIICrisis Core es el juego que ocupa un lugar especial en los corazones de los fanáticos, aunque solo sea porque es definitivamente el mejor. Y decir que ni siquiera debería haber estado allí: el director Hajime Tabata se encargó de convertir la mediocridad anterior a la crisis de dispositivos móviles a PSP, pero al final se decidió utilizar todos los recursos para desarrollar una precuela centrada en la historia de fondo de Kazushige Nojima. y Tetsuya Nomura imaginaron, pero no encajaron en la compleja narrativa de Final Fantasy VII.

¿Qué tiene que ver la nueva versión con esto?



Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion Zack ahora parece la versión Remake

Es una pregunta difícil de responder sin esperar nada para aquellos que nunca han jugado Final Fantasy VII, Remake o Crisis Core en sí, pero lo intentaremos de todos modos, sabiendo que aún no hemos completado esta Reunión y no lo sabemos. si nos haremos con algunas sorpresas después de que termine Créditos, pero de todos modos no podemos decir lo mismo porque Square Enix, con razón, quiere que el juego sea una sorpresa también y sobre todo para aquellos que solo se han acercado. Final Fantasy VII en los últimos años.

Entre risas y bromas, Final Fantasy VII acaba de cumplir 25 años, y aunque ha sido revivido una y otra vez, se ha hecho un hueco en las últimas generaciones con su sonado remake. Lo creas o no, hay jugadores que aún no lo saben. No sé cómo es la historia de 1997, y quién quizás nunca lo sepa porque la nueva versión la cambió, tomando un camino propio que continuaría en la siguiente parte de lo que ahora es una trilogía.

Crisis Core, sin embargo, sigue siendo el trasfondo de esa historia, un punto de partida que fue cuando se publicó originalmente para expandir el mundo de Final Fantasy VII, pero que ahora podría tener una gran influencia en la Trilogía Remake con personajes y subtramas hasta hace unos años. atrás. Parece que está destinada a permanecer confinada en la asamblea para siempre. Esta historia, sin embargo, no ha cambiado ni un ápice. Tal como Kitase prometió en una entrevista reciente, Square Enix no ha tocado la historia de Crisis Core, que se desarrolla exactamente como lo hizo originalmente.

Para nosotros, los italianos, hay un poco de diferencia, porque Reunion emplea un Toda nueva adaptaciónse supone que se basa en textos japonés en lugar de inglés, como suele ser el caso últimamente. Se observa que hay discrepancias entre la traducción al inglés hablado y la traducción al italiano, que en cualquier caso parecía más fluida y limpia que la traducción de 2008.



Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion Ahora es posible interrumpir algunos ataques enemigos

Sin embargo, es posible establecer un archivo actuación de voz japonesaComprensiblemente, Square Enix se tomó la molestia de duplicar todo el juego, dando una nueva voz a los NPC comunes que conoceremos y a esos diálogos que no se recitan en la versión de PSP. El desarrollador japonés estuvo involucrado en todo. nuevos actores – Japonés y estadounidense – lo llamaron Final Fantasy VII Remake, quienes asumimos lo llaman Final Fantasy VII Rebirth, solo para mantener un sentido de continuidad dentro del proyecto. Después de todo, jugar a Crisis Core ahora, entre Remake y Rebirth, dijo Yoshinori Kitase, ayudará a los fanáticos antiguos y nuevos a comprender mejor algunos aspectos de la historia inédita que se desarrollará en el segundo volumen de la trilogía, aunque la precuela todavía está completa. contiene historia y jugable por sí mismo.

Y este es siempre el caso en la continuidad. Los gráficos también han sido revisados., al que volveremos en la revisión. Te diremos aquí que los artistas de Square Enix prácticamente han rediseñado Crisis Core usando activos de Final Fantasy VII Remake, para que los personajes no solo parezcan más detallados, sino que también se vean más realistas que en el pasado. El protagonista Zack Fair, por ejemplo, ahora está mucho más cerca de su contraparte generada por computadora que también aparece brevemente en la nueva versión, o en Final Fantasy VII: Advent Children, si lo prefiere, mientras que en la versión original de PSP, tenía una apariencia mucho más caricaturesca. estilo corazones del reino.



Crisis Core – Final Fantasy VII – Reunion, los efectos y la iluminación se han rediseñado por completo

Como dijimos, Square Enix ha hecho un cambio de imagen completo, en ese sentido, trayendo de vuelta no solo a los personajes secundarios más importantes, incluido cierto ninja adolescente de nuestro conocido, sino también personajes que en la nueva versión no son (¿todavía?) adiciones. , como Angeal Hewley y el infame Génesis Rapsodos, que parece más… encamisado que antes, si cabe. esto es estilismo Afecta a todo el juego para bien o para mal, desde los monstruos hasta las armas más importantes, como los Sword Potens detallando su versión Remake, y pasa por algunas invocaciones, como el Ifrit, que ahora tiene el mismo aspecto admirado en Final Fantasy VII Remake.

Además de la resolución mejorada, la velocidad de fotogramas de sesenta en PlayStation 5, los efectos regenerativos yRediseño de la interfaz desde ceroEn definitiva, Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion también está pensado y sobre todo para servir como precuela de la trilogía que comenzó con el Remake, y quizás para introducir a determinados personajes en el imaginario de nuevos fans que cada vez están más seguros de que nos volveremos a encontrar. de Remake en adelante.