La Reserva Federal no toca los tipos de interés: sin cambios en el 5,25-5,50%. Solo se espera un recorte en 2024

Precios fijos en Estados Unidos. El Comité de Política Monetaria de la Fed no refutó las previsiones y dejó estable el tipo de los fondos federales en el 5,25%-5,50%, el nivel más alto desde 2001, y apuntó como escenario a un ajuste más lento respecto al trazado en marzo. El comunicado oficial emitido tras la reunión indica sólo un ligero cambio respecto a mayo: los avances logrados en los últimos meses en el frente de la inflación, ausentes en la edición anterior, ahora se califican de “modestos”.

Un recorte (o tal vez dos) para fin de año

El peso de los datos de inflación, que han aumentado ligeramente en los últimos meses, haciendo temer un retorno al objetivo muy accidentado, ha cambiado todo el escenario de la maniobra de normalización de los tipos de interés. Sólo se espera un recorte para 2024: los “puntos” promedio -los gráficos con los que cada gobernador indica sus expectativas sobre la futura política monetaria- indican entre el 5,0 y el 5,25% y no han vuelto al 4,5-4,75% en marzo. Sin embargo, ocho gobernadores, de diecinueve, indicaron un valor inferior, del 4,75% al ​​5%, lo que corresponde a una segunda reducción, mientras que sólo siete indicaron una reducción única. Cuatro dejarán los tipos de interés sin cambios hasta diciembre. Las decisiones se seguirán tomando “reunión por reunión”, basándose en datos.

“Necesitamos más datos para tener confianza”.

“Los datos de inflación a principios de este año fueron más altos de lo esperado, incluso si los datos más recientes cayeron ligeramente”, dijo el presidente Jerome Powell en una conferencia de prensa. Y añadió: “Necesitamos ver más datos positivos para fortalecer nuestra confianza en que la inflación avanza de manera sostenible hacia el 2%”. Sabemos que ajustar demasiado, demasiado pronto o demasiado la política monetaria puede revertir el progreso que hemos visto en materia de inflación. Al mismo tiempo, una flexibilización demasiado tardía o insuficiente de las restricciones podría perjudicar excesivamente la actividad económica y el empleo.

La clave sigue siendo el mercado laboral: “Obviamente estamos siguiendo el mercado laboral y la economía en su conjunto, pero con mucha atención” y “vemos – dijo el presidente – una desaceleración gradual, un movimiento gradual hacia un mejor equilibrio”. ” Luego agregó que “los salarios todavía se están moviendo más rápido que el ritmo sostenible, que será la tendencia de la inflación y la tendencia de la productividad”.

La meta final se ha ajustado al alza.

A finales del próximo año, como resultado de un ajuste más lento este año, las tasas de interés podrían caer entre 4% y 4,25% –equivalente a cuatro recortes de 25 puntos básicos– y no entre 3,75% y 3,50% (es decir, cinco categorías básicas). . En 2026, la media apunta al 3-3,25%, con una reducción adicional de puntos, como ocurrió en marzo: un nivel que se puede alcanzar con cuatro reducciones, no sólo tres.

Pero el objetivo final también cambió: la tasa de interés a largo plazo, que podría considerarse un objetivo implícito, volvió a subir al 2,75%, del 2,50% al 275% en marzo, y del 2,50% en diciembre. Un indicio de que algunos conservadores creen que las características de la economía estadounidense han cambiado, quizás en lo que respecta al desempeño del mercado laboral. Sin embargo, Powell nos instó a no dar demasiada importancia a estos datos -que en realidad son muy escasos- porque es difícil determinar qué shocks son temporales y cuáles son estructurales: el aumento refleja la idea general de que los tipos de interés pueden no volver a niveles sus niveles anteriores. Los niveles prepandemia son muy bajos

Inflación revisada al alza

La inflación, medida por el índice PCE, se pronostica en 2,6% este año (corregido desde 2,4% en marzo), 2,3% en 2025 (desde 2,2%) y 2% en 2026. Asimismo, la inflación subyacente se indica en 2,8 . % este año (desde 2,6%), 2,3% el próximo año (desde 2,2%) y 2% en 2026. El presidente explicó que se trata de una previsión “muy conservadora”: el índice general de gastos de consumo personal ya es del 2,6%, y el El núcleo ya está en un 2,75%. El rango de previsión indica que la Reserva Federal, tras los últimos datos, no espera avances significativos para finales de año: el corredor equivale al 2,5-3% para la inflación general (2,2-2,9% en marzo) y al 2,7-3,2% para la inflación general. subyacente (2,4-30% en marzo). El PIB en 2024 crece un 2,1% y un 2% en 2025 y 2026, sin cambios respecto a las estimaciones de marzo. Se espera que la tasa de desempleo alcance el 4% en 2024, el 4,2% en 2026 (desde el 4,1%) y el 4,1% en 2026 (desde el 4%).