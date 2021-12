¿La Bolsa de Valores de Italiana está abierta o cerrada hoy, 31 de diciembre de 2021? Horas de negociación fuera del horario de oficina

© Shutterstock

Esto es lo que el calendario de la Bolsa de Valores de Italia tiene para ofrecer en la víspera de Año Nuevo (Nochevieja). Céntrese en las especificaciones para una sesión fuera de horario

Como siempre ocurre con motivo de los días anteriores a las festividades (reconocidas o tradicionales), la atención se debe a lo que el calendario de la Bolsa de Valores de Italia prevé para estas ocasiones. El 31 de diciembre es la víspera de Año Nuevo y es el último día del año. No hay bandera roja en el calendario civil, por lo que mañana se considera un día laborable como cualquier otro.

Hasta aquí las sentencias oficiales. Tradicionalmente, el 31 de diciembre se considera aproximadamente un día festivo semipúblico y, de hecho, muchas empresas están cerradas y la empresa que está abierta está trabajando con empleados reducidos o está activa solo durante medio día.

En este contexto, hoy El 31 de diciembre de 2021, ¿cerrará o abrirá la Bolsa de Valores de Milán? Como seguramente sabrán los comerciantes más leales de acciones italianas, la Bolsa de Valores de Italia no siempre sigue las reglas del calendario tradicional. Esto significa que hay algunos días festivos cuando el mercado de valores está abierto y otros no festivos cuando el mercado de valores está cerrado.

El 31 de diciembre siempre ha formado parte de esta segunda categoría. Hoy, de hecho, la Bolsa de Valores de Italia estará cerrada por vacaciones. El día después del 1 de enero (Nochevieja) también se considera festivo en el mercado de valores italiano. Sin embargo, en 2022, la fecha coincide con el sábado, por lo que el problema no surge ni siquiera con la Bolsa siempre cerrada los sábados.

Después de hacer los cálculos, ayer 30 de diciembre de 2021 fue el último día de negociación del año para Piazza Avary. El mercado volverá a cotizar el lunes 3 de enero de 2022.

El hecho de que la Bolsa de Valores de Italia esté cerrada hoy 31 de diciembre de 2021 no significa que no sea posible operar en línea. Es cierto que las acciones italianas están prohibidas pero siempre es posible especular con ellas, por ejemplo Forex o sobre materias primas a partir de aceite.

31 de diciembre de 2021: ¿Qué son las bolsas de valores cerradas?

Además de la Bolsa de Valores de Milán, ¿hay otros centros financieros que estarán cerrados por vacaciones hoy, 31 de diciembre de 2021? Supongamos de inmediato que la Bolsa de Valores de Italia no será la única que cierre sus puertas. Las bolsas de valores de Frankfurt y Tokio también estarán cerradas hoy.

Por otro lado, se espera un cierre anticipado de las bolsas de valores de Londres, Hong Kong y París. En cambio, otros intercambios se abrirán normalmente.

¿Comercio en línea fuera del horario de atención?

Como se especifica en el título, en este artículo también nos referimos a la sesión de negociación fuera de horario. Obviamente, la sesión de mañana después de horas se cerrará porque Piazza Avary está en reposo. No será posible operar fuera de horario hasta la próxima semana.

La sesión fuera de horario no estará activa incluso los siguientes días: lunes 3, martes 4, miércoles 5, jueves 6 y viernes 7 de enero. Este segmento reabrirá el lunes 10 de enero de 2021.

