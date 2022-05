Coche, cuidado, si tienes uno de estos ya no puedes conducir: qué pasa

Malas noticias para muchos automovilistas. Nadie con uno de estos autos podrá conducir. Pero ¿por qué razón? Esto es lo que pasa.

Desde el suministro eléctrico hasta la facturación a los usuarios locales, ya son muchos los costes a los que nos tenemos que enfrentar que nos pesan en el bolsillo. Al mismo tiempo, hay diferentes cosas que hacer que requieren nuestro máximo compromiso. No es de extrañar, entonces, que pueda suceder que todo el mundo se pierda meandros burocráticos Y no saber que ya no puedes hacer algo, por ejemplo.

Desafortunadamente, mucha gente lo sabe bien. automovilistas Que a lo largo de los años ha tenido que lidiar con paradas reales. En este contexto particular, sería interesante saber que hay malas noticias para muchos automovilistas si tienen uno de estos autos. No podrán comerciar. Pero ¿por qué razón? Así que entremos en detalles y veamos todo lo que hay que saber al respecto.

El coche, cuidado, si tienes uno de estos no podrás conducir: todo lo que debes saber

Ya hemos visto lo importante que es prestar atención a posibles cambios regulatorios, como Noticias del código de circulación donde hay algunos errores que pueden resultar costosos. También en este contexto, además, como se mencionó anteriormente, será interesante saber que si tiene uno de estos autos, pronto no podrá cambiarlo. Pero, ¿qué es y sobre todo por qué?

Pues bien, en este sentido, les recordamos que por decisión de Europa, 2035 se fija como Los motores de combustión interna se despiden. Entrando en detalles, de hecho, 2035 será la fecha límite para detener la venta de coches de gasolina y diésel en la Unión Europea, con el fin de favorecer la compra de coches eléctricos y de hidrógeno.

Una decisión que ciertamente no pasa desapercibida y sus efectos ya se sienten desde hace bastante tiempo. De hecho, hay muchos países, incluida Italia, que ya han tomado medidas para introducir Restricciones a la circulación de automóviles. Entrando en detalles, por ejemplo, os recordamos que en las grandes ciudades, como Roma, Milán y Turín, la Circulación de coches diésel de clase de baja homogeneidad, es decir, hasta 3 euros.

con respecto a Euro 5 coche diéseldeberían seguir pudiendo girar hasta octubre de 2025. Mientras que para los coches diésel 6 euroso registro a partir del 1 de septiembre de 2015, no deberá registrar ninguna entrada particular durante el año.

Sin embargo, no puede establecerse una regla previa. Esto se debe a que cada ciudad puede decidir gestionar la situación como mejor le parezca. Así que atentos a cualquier noticia de esto cuanto antes Ya no puedes conducir tu coche..