La profecía de Capuzzo: “¿9 de mayo? ¿Qué hará Putin…”

A partir del 24 de febrero, día en que comenzó la invasión rusa de Ucrania, Tony Capuzzo ha actualizado a sus lectores con una serie de mensajes diarios. Análisis y comentario de lo sucedido durante el conflicto. A menudo, proponer tesis contradice (y persiste) con la opinión pública. Con motivo de la publicación de su último libro, dias de guerra Rusia y Ucrania, el mundo en pedazos (Libro de signos)Lo conocimos.

Comencemos con la entrevista que dijo el Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serge Lavrov, Otorgado por Zona Bianca, en Rete 4. ¿Por qué toda esta polémica?

En primer lugar, Lavrov dijo: la declaración sobre los orígenes de Hitler y el hecho de que no era importante que Zelensky fuera judío para garantizar que no hubiera nazis en Ucrania. Luego para referirse a Italia. Como yo lo veo, de hecho, cada entrevista, incluso con los peores enemigos, es útil para conocer al oponente. Para entender lo que está pensando y lo que está en su mente. Lavrov es sin duda una figura muy importante en el régimen de Putin, pero también fue, al menos para quienes siguen los acontecimientos del Kremlin, una de las figuras más reacias a seguir a Vladimir Putin en la invasión. Además, el tono de la entrevista fue el de una persona que debe reafirmar su lealtad a su jefe y terminar, Enojado, para ser más real que el rey. Creo que es interesante leer la entrevista desde este punto de vista. Sin embargo, el hecho es que cualquier periodista habría estado feliz de entrevistar a Lavrov, aunque, lo más probable, se hicieron arreglos para que no se hicieran preguntas sin resolver y el ministro ruso no fuera interrumpido. Es un clásico de estas entrevistas.

¿Hay algo diferente en la historia de esta guerra?

Sí: desde un punto de vista general es la primera guerra que cuentan las redes sociales con todo lo bueno y lo malo. Hay mucho material que cualquiera puede publicar. Hay rumores anónimos y propaganda. Pero, sobre todo, esta guerra difiere con respecto a la información italiana, la llamada Prevaleciente, que se despliega al 110% para defender el ataque. Como todos los demás, tengo una opinión clara sobre el hecho de que hay un agresor (Rusia) y un atacante (Ucrania). Pero también debemos hacer un esfuerzo por entender las causas. Para entender cómo se llegó a este punto y si hubo errores por parte de Occidente. No se trata de repartir culpas ni de comodidad equidistante, sino de evitar repetir errores cometidos en el pasado. El mismo principio también se aplica a la conducción de la guerra. Si leíste el Corriere della Sera hace unos días, hay Gráfico En el que estamos hablando del Batallón Azov. Es claramente un artículo empático. Sin embargo, hay que recalcar que en “Bella ciao” también rinden homenaje a Stepan Bandera, quien fue el rey de la cooperación ucraniana con los nazis. Es una muestra de simpatía por el asediado Batallón Azov, que no pretende deponer las armas y quiere evacuarlo como si fuera el soldado Ryan. Pero hay mucha, mucha gente para evacuar al soldado Ryan. Pero ese era el soldado Ryan. El personal del Batallón Azov son solo soldados que se dirigen a la derrota. Pueden esperar, y tienen todo el derecho a hacerlo, el trato dado a los prisioneros de guerra y, por lo tanto, respeto. Por cierto: Incluso hoy, Corriere entrevistó a prisioneros rusos, ignorando (como también lo hacen los rusos) que los prisioneros no pueden ser entrevistados, según la Convención de Ginebra, porque no pueden hablar libremente. Nosotros, en nombre del no a la agresión, toleramos este mínimo respeto por las reglas del conflicto.

En una entrevista con Al Rai“Cuando los civiles salgan, nuestros maridos serán blancos fáciles”, dijo la esposa de un soldado del batallón Azov. ¿Crees que será?

es la guerra He visto titulares obscenos de una redada rusa en siete estaciones que mató a cinco. Permítanme ser claro: hubiera sido mejor si estos muertos no hubieran estado allí. Pero es un pequeño saldo en un conflicto de esta magnitud. Que los rusos hayan cometido el primer crimen de agresión y que ellos, como en todos los conflictos y quizás más, cometan crímenes en la ocupación de pueblos, no me sorprende. Es parte de todas las guerras. También de la de Siria contra el Estado Islámico. Incluso los de Afganistán contra los talibanes. ¿Creemos que se realizó con guantes blancos? ¿Derrotamos a Saddam Hussein con buenos modales? No, es la guerra. Mucha gente acaba de descubrirlo. ¿Fue una misión humanitaria cuando la OTAN bombardeó Belgrado? Por eso debemos estar hoy en contra de las guerras y exigir la paz cuanto antes. Cada día de guerra es un día de crimen. a ambos lados.

Hablando de crímenes de guerra: Bucha.

Butcha se ha convertido en una especie de leyenda intocable. Pero seamos claros: hay cientos de muertos en fosas comunes, que los propios ucranianos cavaron detrás de la iglesia. No había fosas comunes escondidas en la selva. Los muertos fueron enterrados en esas fosas durante la ocupación rusa, que duró más de un mes. Es fácil imaginar si fueron asesinados después de la tortura oa sangre fría. Él Sin embargo, The Guardian también habló de una serie de víctimas que tenían flechas, típicas de las bombas de racimo disparadas por artillería. Entonces habrían muerto bajo el bombardeo, no los rusos, porque tomaron la ciudad, pero muy probablemente los ucranianos. Sin duda fue una masacre que habría que investigar, sobre todo por el número de víctimas atribuidas a crímenes de guerra. Pero también hay que ir a investigar el número de presuntas víctimas, lamentablemente.

¿Pero los muertos en la calle?

Hice preguntas sobre eso, pero aún no estaba satisfecho con las respuestas. Observé que muchas de las víctimas tenían brazaletes blancos y me dijeron que eran civiles que querían rendirse. De hecho, sabemos que los rusos, y quienes cooperan con ellos, llevan un pañuelo blanco en el brazo. Algunas de estas víctimas también tenían raciones de comida rusa. Nadie explicó por qué. ¿Los rusos les dieron raciones de comida y luego los mataron? No hay foto donde se vean proyectiles en el suelo, es cuando matas a un hombre a corta distancia. Finalmente, hay fotos en las que se sacan cadáveres con un cable. Ahora, vi cadáveres extraídos en Bosnia. La mina está hecha para explotar tan pronto como cesa la presión. Esos cadáveres fueron arrastrados por metros. ¿Es solo inexperiencia o algo más? Nadie respondió. ¿Cómo quedaron esos cadáveres que iban a permanecer, según imágenes satelitales, por más de veinte días? ¿Sin ningún rastro de denigrar a los animales salvajes, entonces? Me respondieron con un análisis de veterinario. Pero pregunto: ¿Alguien ha explicado qué hizo el equipo especial de policía, llamado Safari? Según la prensa ucraniana Estuvo allí el 1 de abril para desactivar las municiones sin detonar y cazar saboteadores y colaboradores. ¿Hay presupuesto para ese allanamiento? no. En mi opinión, todo el mundo debería hacer un esfuerzo por responder a estas preguntas. No es secundario. Está claro que la matanza de 360 ​​fosas comunes merece venganza y justicia. Pero también hay que entender si los muertos en la calle son víctimas de este operativo especial de la policía y fueron asesinados como colaboradores o si murieron sacados de los sótanos y puestos en la calle para las cámaras. No importa. He visto estas cosas en otras luchas. Porque la tragedia es una cosa. Otra es la explotación de la tragedia. No tengo dudas sobre la masacre de Putin. No tengo dudas sobre Mariupol, la ciudad mártir. Pero me pregunto quién es un mártir.

Según Luttwak, definitivamente no es una paloma, tienes que encontrar una salida…

Debería decirle a Biden.

Afirmaciones: “El gobierno de los Estados Unidos me paga por mis opiniones y las entiendo”. Volviendo a la pregunta: en su opinión, ¿es hora de llegar a un acuerdo entre Rusia y Ucrania?

He estado diciendo esto durante mucho tiempo que tenemos que llegar a un acuerdo. Pero Zelensky dice que quieren seguir luchando hasta que se recupere Crimea, ya sea como un permiso para subir el listón antes de las negociaciones o, si es un plan, eso significa que durarán mucho tiempo. Algunos de nosotros creemos que Ucrania, independientemente de su armamento de Occidente, tanto como obtiene de la ayuda de inteligencia occidental, tanto como tiene entrenadores occidentales, puede empujar al ejército ruso a la frontera histórica entre los dos países. pueblos? No, creo que sin la participación directa de la OTAN sería difícil. Las negociaciones son la única manera de evitar un conflicto global o de alentar en esa parte del mundo con consecuencias desastrosas. Pero la pregunta debe plantearse a los occidentales. Von Der Leyen, que se convirtió en general, habló de victoria. Borrell habla de victoria. Biden habla de victoria. ¿Qué significa victoria? ¿Queremos continuar hasta la caída de Putin? Y quién lo reemplazará, dado que la derrota de Putin no significa elecciones libres en Rusia. Además, Rusia no es ni Libia ni Somalia. Es un país con un arsenal nuclear y hay que tenerlo en cuenta.

Durante años, Rusia ha sido nuestro socio estratégico. ¿Son las sanciones que hemos impuesto a Moscú un revés para nosotros?

Está claro que las sanciones nos hacen más daño que lo que nos hacen. Pero también plantea una amenaza a largo plazo que no tiene un impacto directo. No soy economista, pero mi experiencia me dice que las prohibiciones y sanciones las pagan las personas, no los gobiernos. Como sucedió en Cuba e Irán.

a mi Los New York TimesCitando fuentes de inteligencia, los estadounidenses supuestamente ayudaron a los ucranianos a hundir el río Moskva. ¿Por qué llegó esta noticia ahora?

Creo que el debate sobre este conflicto también se está abriendo en Estados Unidos. No está claro hacia dónde se dirige esto. Aunque la opinión pública está lejos, hay un debate: ¿Realmente vale la pena esta guerra para Estados Unidos? Hasta ahora, Estados Unidos ha logrado la resurrección de la OTAN, y Europa está en primera línea y, desde el punto de vista económico, frustrada. Esto no molesta a Washington. Dado que el cliente potencial ya no gana en unas pocas semanas, sino que se enfrenta a una larga lucha para recuperar Donbass y Mariupol, todo ha cambiado.

Nos dirigimos hacia el 9 de mayo. En esta fecha, Putin puede declarar la guerra total contra Ucrania o afirmar que se han logrado todos los objetivos. ¿Cuál crees que es el escenario más probable?

Putin no es un jugador de ajedrez. Es judoka y su estrategia básica es aprovechar los errores del oponente. Gire la energía de ataque del oponente a su favor. Así que espera nuestros errores. Si él dijera: A partir de mañana ordené un alto el fuego, dispararé a Azovstal con hambre y ya no dispararé un solo tiro, entonces dejaré la responsabilidad de disparar para devolver el Donbass a Ucrania, lo que la pondrá en gran vergüenza Probablemente declararía la guerra total, pero creo que se aprovecharía de la debilidad de los oponentes.