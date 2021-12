Europa es roja. La propagación de la infección, el aumento de países con obligaciones de vacunación

Para detener el rápido crecimiento de casos, después de Austria, Alemania, Grecia y la República Checa, otros países también están considerando formas obligatorias de vacunación.

“en un Gran Bretaña “Podría haber alrededor de un millón de casos de omicron en un mes”, dijo el ministro de Salud, Sajid Javid. Hablando con Sky News. “En comparación con esta nueva variante, nuestra estrategia ha sido ganar tiempo para evaluarla y también construir defensas protectoras”, dijo, y explicó que en los últimos días hemos comenzado a aprender más sobre la variante, que “se está extendiendo muy rápidamente , más rápido que cualquier otro suplemento de Covid que hayamos visto hasta ahora “. Sin embargo, Javid descartó una vez más la introducción de la vacunación obligatoria en Gran Bretaña: “Es moralmente incorrecto y no funcionará”, dijo.

los Alemania registros Más de 70.000 nuevas infecciones de Covid-19 en las últimas 24 horas. El Boletín del Instituto Robert Koch informó 70,611 casos y 465 muertes más. Mientras tanto, el nuevo canciller, Olaf Schultz, ha elegido como ministro de Salud al epidemiólogo Karl Lauterbach, quien entre otras cosas tendrá que poner fin a la obligación de vacunar contra la Covid para todos los trabajadores de la salud, incluida la ayuda a los ancianos, y evaluar la premisa de un deber ampliado para todos los ciudadanos.

También en Italia, Actualmente, los requisitos de vacunación para todos los adultos aún no se han discutido. Por ahí Buena cobertura de vacunación Nos ayudó a frenar el crecimiento de las infecciones, y es posible que las terceras dosis, la dosis pediátrica y, sobre todo, el super corredor verde (reservado para vacunación o recuperado), que entró en vigor el lunes 6 de diciembre, sea suficiente para invertir la curva.

También en España Hay una aceleración en los casos de Covid, que han vuelto a crecer exponencialmente desde octubre pasado. Luego de la luz verde de la Comisión de Salud Pública, el país se prepara para ampliar el procedimiento de inmunización para niños de 5 a 11 años. Vacunación en España permanecer voluntario Pero al menos cinco distritos están pidiendo que sea obligatorio para todos los trabajadores que atienden a personas vulnerables, como los trabajadores de la salud y los empleados de hogares de ancianos.

L ‘AustriaEn cuanto al compromiso de vacunación, lideró el camino en Europa, decidiendo ofrecerlo a todos a partir del 1 de febrero de 2022. Dependiendo del proyecto de ley que se esté formando, ningún fax recibirá una invitación cada tres meses del Ministerio de Sanidad para vacunarse y , en caso de incumplimiento, cada vez se impone una multa de 600 euros, que se convierte en una cuantiosa multa de 3.600 euros para quienes no la abonen dentro de las condiciones aplicables. Quedan exentos de esta obligación los menores de 14 años, las mujeres embarazadas, los que se hayan recuperado menos de 180 días y otros que no puedan ser vacunados por motivos médicos. Las mujeres que han dado a luz y los niños de 14 años tienen un mes para recibir la primera dosis.

en un suizo NSla aparición de infecciones En 14 días, el número fue de 1.269,8 por cada 100.000 habitantes, una tasa positiva de alrededor del 16 por ciento. El 66,11 por ciento de la población estaba completamente vacunada. Ante la situación epidemiológica, el gobierno suizo ha decidido dotar a los cantones de hasta 2.500 soldados que podrán brindar apoyo a los hospitales en el tratamiento y transporte de pacientes, así como en la vacunación. Por el momento, sin embargo, no se trata de una obligación de vacunación.

los Bélgica, que sufrió la primera ola de infecciones por Covid entre las más intensas de Europa, ha Más de 78 mil registrados Infecciones diarias de Covid-19 en los últimos siete días y 284 muertes en una población de 11 millones. La situación de los presos es grave y ha ido aumentando constantemente desde octubre. El gobierno lo hizo Las vacunas son obligatorias Para todos los profesionales sanitarios a partir del 1 de enero. Aquellos que no hayan recibido la vacuna recibirán un aviso de suspensión de su contrato, a menos que puedan presentar un certificado de reembolso de Covid o hisopos negativos. No faltaron las protestas por esta decisión en el país. Varios miles de trabajadores de la salud protestaron el martes 7 de diciembre en Bruselas, no solo para oponerse a la obligación, sino también para exigir mejores condiciones laborales.

en un Polonia Para profesionales de la salud, educadores y agencias de aplicación de la ley La vacunación será obligatoria A partir del 1 de marzo de 2022. Con más de 28.000 casos y 591 muertes solo en las últimas 24 horas, el país se encuentra entre los más afectados por la nueva ola pandémica, y ahora las autoridades temen que la nueva variante de Omicron podría conducir a otro aumento. en lesiones. “No hay indicios de una clara tendencia a la baja, y existe el riesgo de que surja una mutación omicron”, dijo el ministro de Salud, Adam Nidzelsky, en una conferencia de prensa. “Esos dos factores requieren que tomemos medidas decisivas”. Polonia aún no ha informado ningún caso de la variante Omicron, pero Niedzielski dijo que el número máximo de personas permitidas en lugares públicos como restaurantes y cines se reduciría del 50 al 30 por ciento. Las empresas deberán verificar los testimonios de Covid de los clientes, mientras que los clubes nocturnos permanecerán cerrados a partir del 15 de diciembre, incluida la víspera de Año Nuevo.

en paisesEuropa del EsteFinalmente, todavía no se habla de un compromiso de vacunación generalizado En esta área Las bajas indican cifras récord. Seis estados todavía tienen una tasa de vacunación global de menos del 55% (Bulgaria, Rumanía, Eslovaquia, Croacia, Polonia y Eslovenia). Los grupos o focos de países o regiones que están menos fortalecidos representan un riesgo para la UE en su conjunto. Da aliento a las variantes más peligrosas y transmisibles. No puedo enfatizar lo suficiente la urgencia de la vacunación, dijo la comisaria europea Stella Kyriakides, quien instó a una “acción urgente y coordinada” comenzando con las vacunas para “responder rápidamente a la situación cambiante” que ella considera “difícil”.