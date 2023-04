La opinión de Issa sobre el episodio del 4/6/23

Entonces, en un esfuerzo por ser lo más objetivo posible, tengo que decir esto roberta de padua En el episodio de hoy de hombres y mujeres Haz un icono de rosa personalizado.

Y debo decir eso también Nicole Santinelli Salió victorioso de la comparación porque, ante todo, mientras robar Rompió su cintura yugular, sin moverse ni un milímetro (en realidad no sé si fue una elección o simplemente su cuerpo y rostro no estaban programados para movimientos flexibles), y en segundo lugar con su mirada robótica y su voz monótona le dio algunos puñetazos a a lo que la señora se esforzó por responder con eficacia (“¡Sabes cómo conquistar a un tipo que ha estado aquí durante 5 años!“).

Bueno, esto es lo que tengo que decir si eres una persona objetiva… PERO stigrandissimicaxzi, Objetivamente, no quiero ser demasiado audaz. Robertona Porque la forma en que produce demasiada basura, porque después de 5 minutos de sonido monótono y cara monosilábica. nicole Me arriesgo a la hipnosis y a ti de la nada para insultar a todos, ¡alzar la voz y despertarnos de un callejón sin salida es un gran regalo!

que fue entonces al final Reina María dar la palabra a robar (Reina María Él sabe lo que queremos y a veces decide tirarnos una galleta) y lo que dijo allí Paduaes decir, el concepto básico expresado es bien compartido, er.

Sin embargo, también es cierto el hecho de que los pretendientes y los pretendientes son mujeres. hombres y mujeres Ser un poco apagado es una característica del formato, porque seguramente no dejarás pasar muchas cosas en la vida normal, en un contexto en el que tienes muy poco tiempo, y si discutes, tienes que esperar hasta que te enteres. cuando desobedecer Tiene tres horas libres para sentarse en los escalones y dejarte anotar, lo que generalmente te da 20 minutos, y terminas pasando por alto muchas cosas y sigues adelante.

El verdadero problema de los pretendientes nicoleDe hecho, no es que sean objeto de ataques, sino que son completamente autorreferenciales.

Andrés Foreglio Está tan enamorado de sí mismo, creo que vive muy mal el hecho de no poder aparearse con su reflejo en el espejo, carlo alberto mancini Él hace el papel a la perfección, solo interviene para señalar lo maravilloso, dulce, bueno y atractivo que es, y lo que se le dice a nicole A él no le importa, lo importante es que nadie cuestiona lo increíble, amoroso, bueno y generoso que es.

cristiano di carlocomo dije ayer, es el único que me gusta y creo que probablemente sería un buen pretendiente.

Desafortunadamente, sucedió en el trono equivocado, porque demasiados tronos. nicole Como es el caso Davry Comenzó demasiado tarde y habrá poco tiempo para unirse a los distintos héroes, los cuales, en particular, porque nicole Ama un poco, o al menos infinitamente menos de lo que ama a un ortopedista (¿sabías que un osteópata en. Instagram ¿Responde a las preguntas de los pacientes con un póster animado de sí mismo? Se quiere tanto a sí mismo, te juro que es tan sucio que lo he adoptado ahora!).

trono Lucas Es una plaga ruidosa, si en un trono nicole Hay quienes son monótonos y monótonos, al menos están sus pretendientes que son folcloristas, en un trono Davry Creo que si ponemos un detector de sonido, mantendrá la misma línea de sonido todo el tiempo… No hay parpadeo, un momento de vida, un pasaje que te impide caer en un sueño profundo.

Quizás el único que dio alguna señal de la existencia de funciones vitales fue él Claro Abrazo repelente. Además yo también lo entiendo, en el sentido de que abrazas a todos, haces lo mismo con todos, si no quieres abrazarte, si te importa, espera a que yo lo haga, pues si no te interesa , o no me interesa en absoluto, entonces quién Efectivamente, no habría un abrazo para cambiar fundamentalmente las cosas maldito seas.

La verdad, para mi, es que A.J Davry Realmente no me gusta ninguno de ellos, ni siquiera este Alexia quien se enteró Instagram y que tuvo que esperar hasta ascender al trono para darse a conocer. Esto, sí, quizás lo agita un poco más a nivel físico, pero no muy diferente a las otras ochocientas mil hermosas chicas que ha conocido y frecuentado en el extranjero en los últimos años.

no sé, nunca digas nunca en su vida, eh, tal vez en la próxima grabación de esas escaleras baje el que le pega (y eso esperamos, tal vez no sean necesarias gotas de cafeína para contrarrestar sus bultos) ) pero por ahora está casi despreocupado más de sus pretendientes que armando encarnado A las damas del restaurante desde hace 3 años.

Alexéi en el trono Devolver al remitente aurora tropea Porque se entera de que ella es mayor que él, pero luego sale con esa otra señora que también es mayor que él y que prácticamente le da asco y lo hace estallar en 3,2,1, LOOOOOOOL.

vídeo del episodio: cuota completa – Roberta: “¡Nicole, estás cojeando y tus pretendientes están sufriendo!” – Gianni: “¡Nicole, ningún pretendiente, defiéndete!” – Nicole mata a Francesco – Alessio: “Me comunico bien con Cristina pero ella es mayor que yo y…” – señora alessio – Alessandra: “Chiara dijo una gran tontería por fuera” – Alessandra: “Luca nuestros pasos adelante?” – Luca: “¡No participas mucho!” – Luca y Alicia tras la sesión al aire libre – Luca: “¡Kiara, me rechazaste!” – Kiara sale del estudio