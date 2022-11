Hombres y mujeres postulan hoy, martes 29 de noviembre de 2022: últimas noticias, decisión inesperada Federico Nicotera

El jueves 29 de noviembre de 2022, Federico dejará el trono. Queen Mary, que emite este programa de lunes a viernes por la tarde en Canale 5 desde el 16 de septiembre de 1996, da la oportunidad a una serie de personajes de conocerse y diversificar sus relaciones desde el primer momento. Muchas personas han nacido gracias al cuidado de Queen Mary a lo largo de los años. Veamos qué sucede en la próxima ronda del programa para descubrir qué es emocionante.

Federico Nicotera debe elegir a Carola y Alice como pareja en el programa de citas “Hombres y mujeres” el 29 de noviembre de 2022. Los próximos episodios del programa son cada vez más concurridos y las decisiones futuras de Federico estarán en el centro. Este último parece particularmente cerca de la línea de meta, dado que ha estado persiguiendo a Carola y Alice durante algunas semanas. El progreso de los hombres y mujeres revela que Federico estaba particularmente desequilibrado después de reunirse con Carola, quien eclipsó a Alice la última vez con su apariencia. Alice se sorprendió por el cambio repentino en la personalidad del tronista, que obviamente notó. ¿que digo? El tronista parece haber quedado desconcertado por el beso de Carola, razón por la cual parece cambiar su visión de Alice en el próximo episodio grabado.

Además de los hombres y mujeres nacidos gracias al programa conducido por María De Felipe, a saber, Diego Conte y Annalisa Michetti, también hay una pareja nacida de él, Diego Conte y Annalisa Michetti. Su primera hija nació el 14 de febrero de 2018 en Ginebra. A ellos se suman Christian, Tara, Eugenio, Francesca, Aldo, Alicia, Marco, Beatrice, Teresa, Salvatore, Fabio, Nicole, Oscar, Eleonora, Clarissa, Federico, Riccardo, Camila, Rosa y Pietro. ¿Por qué hay tantos tronistas enamorados? Desafortunadamente, a veces no funciona como se esperaba. Ahora, la nueva pareja prevista podría ser Federico y Carola.

Riccardo deja a Gloria y se produce el caos.

Se espera que del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2022 los avances de hombres y mujeres se relacionen con la relación sentimental de Riccardo Guarnieri con Gloria. Incluso si parece que Riccardo y Gloria están realmente enamorados, el caballero se retirará de la relación y la declarará terminada en estos nuevos nombramientos. Como resultado, Riccardo se distanciará de Gloria y la abandonará, pero esto causará polémica en el estudio. Mucha gente piensa que a Ricardo nunca le interesa conocer gente nueva o salir con alguien, como si solo estuviera allí para perder el tiempo. Según los que trabajan en el estudio, Ricciardo solo tenía en mente a una persona: Ida Platano, que ya no formaba parte del programa tras la elección de Alessandro Vicenanza.

Federico y Alice cada vez más unidos

El 2 de diciembre de 2022, Hombres y mujeres terminará su emisión y ya no se emitirá, pero los avances del programa hasta ese momento revelan que habrá espacio para noticias sobre el viaje de Federico Nicotera. Además de Alice, se creará un exterior particularmente profundo y profundo usando tronista. Por primera vez en su carrera, Federico se abrirá a Alice, revelando aspectos desconocidos de su vida pasada.

María de Felipe reprende a Carola: Progreso de hombres y mujeres 28 noviembre – 2 diciembre

En el futuro, cuando Carola se olvide de disculparse con Lorenzo Bugnaloni después de ser regañada por el presentador del programa de entrevistas, acosará a Lorenzo yendo a su casa. “¿Qué estoy haciendo aquí?” , Carola despegará, según desarrollos de Lorenzo Bugnaloni. De hecho, en el programa de entrevistas María De Felipe señalaría que debería haber sido más comprensiva con Federico por su situación familiar. Las cámaras también estarán vigilando a Lavinia, pero no habrá beso con Alessio Corvino.

Zodíaco en Ida Plátano

Ida | Del signo de Annette, su padre es Marte y su elemento el fuego. Las mujeres del signo son enérgicas y luchadoras, lo que las hace únicas. De hecho abren las danzas zodiacales. Se toman muy en serio, para ellos la batalla es un gran mérito. El fuego eterno de Marte pone a los rivales cara a cara. Son pobres en la elaboración de estrategias. Son tan generosos y dinámicos que hasta que te desmayes, impondrán sus ideas a aquellos con los que se juntan. Pueden parecer arrogantes y dominantes. La unión entre Ida y Alessandro puede ser positiva si los dos se comprometen a respetar los espacios del otro. El hijo de Mercurio, Virgo, es estable y racional mientras que el otro, Aries, puede desprender fuego y calor. Sus ritmos opuestos se atraen. Semana de Ida: Con la Luna Nueva en Sagitario, tienes nuevos comienzos, viajes y entretenimiento. Perdón, Crecimiento Interior: Para Aries se crearán fácilmente fuentes de unión y reencuentro en las distancias.

Roberta de Padua: “Una elección un poco interesante”

“Honestamente, esperaba que Alessandro e Ida dejaran el programa juntos pronto, pero creo que su decisión de irse fue casi forzada. Esta era la única salida, en mi opinión: Ida ya no podía dedicarle más tiempo y Alessandro declaró que estaba enamorado, y quedarse en el estudio ya no era creíble para él. No me dolió verlos explotar juntos; Encontré esta elección poco emocionante, ni siquiera se declararon enamorados en ese momento. Alessandro lo hizo pero hace algún tiempo, no allí y entonces. Hablando de Alessandro, también parecía un poco sorprendido por lo que estaba pasando: “¿Qué vamos a hacer? ¿Salgamos?”. Me hizo pensar. Por otro lado, me pareció que Ida tomó esta decisión en parte para cabrearme: para demostrar que los hombres al final la eligen. Y también fue maldad hacia Riccardo que estaba presente: todos esos besos que Ida y Alessandro se dieron fueron muy escénicos y, en mi opinión, también de mal gusto. Lo encontré todo exagerado, y aunque espero que esta relación dure al final, no creo que permanezcan juntos por mucho tiempo. Manejar una relación a distancia no es fácil. Además, durante años hemos visto a Ida enamorada de Ricardo de cierta manera: hemos sido espectadores de sus encuentros llenos de amor, sufrimiento y pasión. Con Alessandro no hay nada de esto, en este punto me hago una pregunta: ¿tu amor por Ida es lo que sentías por Riccardo o lo que sientes por Alessandro? ¿Dónde mintió?

querida ida

Soy Maria Rosa de Teramo. Le escribo porque tengo problemas con un vecino. Él y su esposa nos dieron la bienvenida a mi esposo y a mí muy amablemente cuando nos mudamos, actualmente vivimos en un bloque de aproximadamente veinte familias y compartimos un rellano. Aquí… Después de unas tardes en que hacía una tarta, me trajeron un vino y viceversa, me hizo entender… Ida se insinuó conmigo. Empezó con un guiño, que me pareció lindo, pero una noche me agarró la mano porque iba a dejar mi bolso en la otra habitación. Nunca me escribe ni en el chat ni en las redes sociales, pero todo siempre sucede en vivo. Me siento incómodo y evito encontrarme con ellos con excusas. No le he dicho nada a mi esposo, pero planeo decírselo, aunque tengo miedo de su reacción. Para mí era importante encontrar amigos, casi no conozco a nadie aquí, pero comprenderán que esto no es bueno. ¿Te pasó esto a ti, Ida? Si es así, ¿le diría a su pareja o incluso a su cónyuge? gracias abrazo

Hola María Rosa.

A mí me pasó una situación similar: noté algunas sutilezas de estos vecinos hacia mi exmarido, y desde ahí traté de ahuyentarlos. Mi consejo es que lo hables con tu esposo, para que elijas la honestidad, y también porque no hiciste nada malo; Luego, una vez que se haya respondido la pregunta, veremos si se vuelven tus amigos. La amistad es un asunto serio, requiere respeto mutuo y confianza, si de verdad empieza así… me resulta difícil. Verás que la amistad llega con el tiempo: es un poco como el amor, hay que organizarlo. Hasta que existan estos cimientos, sólo será conocimiento. Sea paciente y confiado, y al mismo tiempo disfrute del cariño y el amor mutuo. Un abrazo muy fuerte.

Entrevista con Federica Versano

Federica Aversano dejó el trono. Una decisión que deja un sabor amargo en la boca pero que ciertamente no llega del todo inesperada: de hecho, se entendió durante algunas semanas que algo había estado luchando por enredarse en el curso del (ex) tronista, tantas dudas sobre los pretendientes. y tan pocas chispas. Con la sinceridad que la caracteriza, Federica anticipó su “elección”, dejando en paz sus estudios: “Estaba tan desgarrada, pero al final hice lo correcto, en contra de mi voluntad”. Nos reunimos con la maestra Campana para preguntarle qué la llevó a tomar esta decisión y cómo será su vida fuera de las transmisiones a partir de ahora.

federica como estas? ¿Cómo afrontas la vuelta a tu vida diaria?

“Estoy bien, y ahora estoy retomando el rumbo: estoy esperando muchas respuestas del trabajo, estoy buscando un hogar para mí y mi bebé… En fin, estoy empezando a recuperarme. en mi vida.”

¿Cómo fueron las veinticuatro horas siguientes a su anuncio?

“Me inundaron las cartas de amigos y familiares ofreciéndome consejos (risas), hubo quienes me dijeron: ¡No, no debiste haber hecho eso!, pero al final elegí lo mejor, lo que reflejaba mi ser. y mi más profunda voluntad. Seguro que también estaba triste las 24 horas del día, porque dejé un pedacito de mi corazón en ese estudio, con la gente que trabaja allí… Tal vez, algún día pueda mirar hacia atrás y sonreír. ”

Dijo que su camino como tronista la había estado agobiando por un tiempo. ¿Hubo un momento en particular en el que “abrió los ojos”? «Cuando comencé el camino estaba muy feliz y enérgica, pero poco a poco la energía fue decayendo: no estaba tranquila en mi vida privada y no podía concentrarme en nada más. En el estudio no encontré el amor a primera vista que pudiera distraerme de mi situación, y llegó el momento en que me di cuenta que viajar en el tren no me llenaba de entusiasmo como antes, al principio o al final del Trono. . general. Me dije a mí mismo: “Entonces este no es mi lugar” y abrí los ojos». Comparado con tu experiencia en la última edición, ¿qué faltó este año?

“Suscribirme al programa era un juego, y luego encontré a Mateo frente a mí, hermoso como el sol… Me atrapó: me distrajo de las cosas malas en mi vida privada, me dio energía. En resumen, lo amaba y hacía mucho tiempo que no amaba a alguien de esa manera. En esta edición, lamentablemente, faltó ese subidón que me dio el viaje con Mateo». ¿Hay algún momento de esta edición de Hombres y mujeres que recordará con especial cariño? «La última vez que estuve en el estudio, antes de irme, todos se fueron a mi camerino. ¡Nunca lo olvidaré! Todos los que trabajan en el programa me hablaron con sinceras palabras de cariño que me llenaron el corazón, también porque sé muy bien que por el programa pasan muchos niños y niñas. Fue una buena experiencia a nivel humano, y siempre lo recordaré”.