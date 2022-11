Gran Hermano VIP Sigue el decimonoveno episodio

Muchas sorpresas esta noche: la ex Vippona Clizia Incorvaia vendrá a casa para encontrarse y decir a su hermana Micol. Sobre varios ataques a VIP. Por su parte, Patricia Rossetti vivirá un gran cariño y tendrá la oportunidad de escuchar las palabras de su padre.

El sentimiento entre Wilma y Danielle – Todos los VIP finalmente están en casa, excepto Alberto De Pesis que sigue positivo. Wilma de Angelis, en particular, está feliz de estar en casa, ya que está cada vez más unida a Danielle Dal Moro, que es 40 años menor que ella. “He redescubierto sentimientos que creía que estaban dormidos”, admite. Un sentimiento que preocupa a Patrizia Rossetti, pues teme que su amiga sufra. “Wilma y yo somos adultos, sabemos hasta dónde podemos llegar. Tenemos una armonía que rara vez experimento y tenemos una relación especial”, explica Daniele.

Antonino sobre Oriana: “Es superficial” – La pasión arrolladora entre Oriana y Antonino. Entre los dos VIP, la atracción física pronto se convirtió en hielo. Fue Spinalbis quien cedió, quien tras algunas actitudes de la venezolana se dio cuenta de que era demasiado superficial para estar de su lado y del lado de su hija. “Es imposible volver atrás. Cuando me abrí con ella, sentí como un ataque”, revela el estilista. “Estoy enferma, todavía me encanta”, admite Oriana con franqueza.

el regreso de jennifer – Jennifer Lamborghini regresa a casa para encontrarse con Antonella y Oriana. Las dos mujeres no le dirigieron palabras amables y llegó el momento del ajuste de cuentas. Primero se enfrenta a Fiordelesi, a quien ella se disculpa por cuestionar sus sentimientos con Eduardo. Oriana, en cambio, no entiende por qué Ginevra se asociaría con Spinalbes si tuviera novio en el extranjero: “Tal vez le gustaría estar ahí debajo del edredón con Antonino”.

El encuentro con Antonino – Llegó la hora del encuentro entre Antonino y Ginevra, para regocijo del peluquero que está feliz de volver a encontrar a su amigo especial. Oriana, que es negra con Spinalbese, los interrumpió: “No quiero ver esta escena, parece que no me pasó nada. No quiero ver nada”. Incluso una vez que regresa a casa, la sudamericana no logra calmarse e incluso choca con la columnista Sonia Bruganelli, quien no puede creer sus lágrimas. De la misma opinión también es Oretta Bertie: “Quiero mucho a Oriana, es una actriz natural”.

Mikul entre amigos y enemigos – Micol y Giaele son cada vez más cómplices, hasta el punto de sospechar algo más que una amistad. “Hay un comunicado oficial de Gialli”, confirma Attilio Romita. La relación de Incorvaia con Wilma Goich y Patrizia Rossetti es diferente, pues no la dejan pasar. Admiten: “Tal vez exageramos, pero no vino a hablar con nosotros”.

Clizia está en la casa. – su hermana Clizia llega en su defensa, quien la colma de halagos y le brinda todo el amor de la familia. Pero luego pidió hablar con Wilma y Patrizia: “Lamento que dos grandes mujeres como ustedes estén apuntando a una niña. ¿Por qué tanta maldad gratuita?”.

Nikita y Luka: ¿una pareja por estrategia? Dentro de la casa, Nikita Bellizzone y Luca Onestini se acercan cada vez más. Sin embargo, sus compañeros de aventuras sospechan. Con Antonella, en cambio, sigue el frío y Nikita hace una broma muy fea sobre el cuerpo de la deportista. “Sale lentamente”, responde Fjordelesi, “es muy buena para controlarse”. Sin embargo, Nikita reúne el apoyo del público, que elige a su favorita y escapa de la nominación.

inmunógeno y filtro – Además de Nikita y Tavasi, los Campeones de la Semana son Luca Onstini, Daniele Dal Moro, Luca Salatino, Antonino y Oriana. Micol, Wilma, Luciano y Patrizia son los más votados en la Cámara de Diputados y están nominados.