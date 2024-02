La nueva voz femenina de Sky F1

Además de Davide Valsecchi, Federica Masolin también abandona el equipo Sky de Fórmula 1. En su lugar llega un nombre familiar para los aficionados a los coches, alguien que sabe exactamente las emociones que siente al volante. Vicky Perea. Nacida en Milán en 1993, de madre inglesa y padre italiano, pero criada en Umbría, Vittoria siempre ha inhalado el olor a goma quemada y a rugidos desde pequeña.

Un interés impulsado por su padre, Pierpaolo, empresario especializado en el sector de la comunicación. Fue él quien la introdujo en el mundo del karting cuando sólo tenía ocho años, allanándole el camino a una carrera que se convertiría en una auténtica sinfonía de velocidad.

Una carrera que comenzó cuando sólo tenía ocho años

Hoy existe otro desafío que debemos afrontar de frente. Junto a Davide Camicioli (que sustituirá a Davide Valsecchi), analizará las carreras, los corredores y las emociones, aportando no sólo experiencia en este campo, sino también una voz auténtica y emotiva.“Hace varios años Sky Sports me contactó para comentar algunas carreras. – Recordó en la rueda de prensa ¡Pero en aquella época yo era más joven y sólo pensaba en correr! Hoy me siento más maduro y dispuesto a poner todos mis conocimientos a disposición del público”..

Warrior Spirit es el resultado de muchos años en competiciones. Probé el “sabor del sendero” en Fórmula 2000 Lite y Fórmula RenaultLuego recibido Se llama fórmula Abarth., seguido de unirme al Prema Powerteam. Sin parar, ha demostrado en múltiples ocasiones que tiene lo necesario para ser conductor, pese a quienes lo consideraban exclusivamente por su atractivo estético.

En el pasado, también contó como doble para la famosa revista masculina. jugar chicoEsta es la misma respuesta a quienes intentaron acercarse a ella con segundas intenciones. El profesionalismo está antes que cualquier otra cosa.

Romper tabúes es su lema

Romper tabúes (o casi) es la especialidad de Vicky Perea: si eso Campeonato Mazda Pro Representó al movimiento de mujeres emergente con otras dos mujeres piloto. Serie WEl primer campeonato rosa de monoplazas fue el único campeonato italiano. Y en el palmarés histórico no puede faltar el bautismo de fuego del GT italiano y el segundo puesto en la Copa Pro Am, en el equipo Enrico Fulgnenzi Racing.

“Tengo la suerte de conocer a algunos de los pilotos de Fórmula 1 desde hace varios años, por ejemplo Leclerc y Sainz con quienes también corrí – añadió -. Conozco los sacrificios que hicieron para llegar allí, conozco su recorrido y el trabajo que realizan con perseverancia y constancia todos los días. “La carrera es sólo el evento final de un compromiso increíble”..

Su regreso a Sky surgió de forma natural, tras su paso por las filas de Mediaset, donde fue voz Fórmula e y el programa Subir, en Italia 1. Estará en vivo antes y después de cada Gran Premio de Fórmula 1 y también está emocionado de hablar sobre el futuro de Lewis Hamilton en Ferrari. En un ambiente todavía dominado por los hombres, ella siente que tiene mucho que ofrecer, brindando a los espectadores una mirada distinta al pasto, visto a través de los ojos de una mujer que ha experimentado ciertas sensaciones de primera mano.