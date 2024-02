“Campeón de África”. La publicación ha sido eliminada, pero es una tormenta.

La publicación permaneció en línea durante unos minutos, tiempo suficiente para que se volviera viral. dio la vuelta a la web Un fracaso dramático y épico en la Liga italiana, De su cuenta X en ingles Celebre el primer gol de Michael Kayode en la Serie A Dedicando un mensaje festivo al joven jugador de la Fiorentina. Sin embargo, lo hizo de forma equivocada. Quizás se trate de un descuido banal que no ha pasado desapercibido para los usuarios de las redes sociales.

Un épico fracaso social en la Liga italiana tras el gol a la Lazio

“El campeón africano Kayode marca su primer gol en la Liga italiana“, el comentario en el post que se logró pocos minutos después del momentáneo gol del 1-1 en Fiorentina – Lazio. Kayode cabeceó un centro de Belotti después de que Beltrán fallara una parada. El balón pegó primero en el travesaño, luego entró en la portería de la Lazio, igualando el gol de Luis Alberto para los biancocelesti. Despues de unos minutos, Bonaventura habría fijado el marcador final en 2-1 para la Viola.

Kayode es campeón de Europa con Italia U19 en Malta

Primer gol profesional de Michael Kayode. Lo cual, sin embargo, está claro No es el “campeón africano” descrito en los canales oficiales de la Liga italiana. Kayode es en realidad muy italiano, Incluso si es hijo de padres nigerianos. Nació en Borgomanero, en la provincia de Novara, el 10 de julio de 2004. Tan italiano que ganó el título europeo con la selección italiana sub-19 el pasado verano en Malta. Mientras tanto, debutó con la selección nacional sub 21. En definitiva, alguien fue abucheado por el fracaso. No ayudó que la publicación fuera eliminada después de unos minutos.

El traspié de la Liga italiana y el boom de los comentarios en las redes sociales

De hecho, en las redes sociales Tuvieron tiempo de tomar una captura de pantalla de este sexy error. Suscitó una mezcla de comentarios a medio camino entre la indignación, la diversión y la consternación. “Veo un poco de racismo en esta publicación”, comentó un usuario. “¿Por qué Borgo Manero Italia?”, otra interjección sarcástica. “No creo eso, Reemplazaron a Kouame por Kayode“, hipotetizó otro usuario. “Es más que africano, es campeón de Europa y juega para Italia”, es la acertada explicación de uno de los navegantes. En definitiva, una metedura de pata que ha causado un pequeño revuelo. Afortunadamente, Kayode es muy Italiano.