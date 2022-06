La muerte del gran actor de “Il sorpasso” Jean-Louis Trintignant

Una figura importante en el cine y el teatro francés, Juan Luis Trentinant Su esposa, Marianne Hopfner-Trentinant, dijo a la AFP, en un comunicado de prensa enviado por su agente, que murió el viernes a la edad de 91 años. actor Dios..la creación de la mujer Y el el amor Su esposa dijo que murió “tranquilamente, de vejez, esta mañana, en su casa, en el Gard, rodeado de sus seres queridos”.

“Era un tremendo talento artístico” y “acompañó un poco nuestras vidas a través del cine francés”, comentó el presidente de Francia. emmanuel macron.

Ecléctico y elegante, dotado de un encanto inquietante, una de las mayores estrellas del cine francés fue Jean-Louis Trentinant, más conocido por el papel del tímido amante del protagonista. Et Dieu créa la femme (1956.) Les gusta título italiano) de roger vadimla película que lanzó la tentadora Brigitte Bardot internacionalmente.





Trintignant, con más de 120 papeles interpretados en su carrera, logra pasar la misma intensidad del joven reservado y crédulo junto a Vittorio Gasmán Delaware adelantamiento (1962) por dino reesea un profesor misterioso pareo (1970) por Bernardo Bertoluccial cínico asesino de hielo la historia de flick (1975) por Jack Deray. El gran éxito llegó en 1996 con un hombre y una mujer De claude lelouchUna película que entró en la historia del cine mundial.

De las carreras de coches al cine

Nacido en Beulinck, sur de Francia, el 11 de diciembre de 1930, era hijo de un industrial y nieto de un piloto de Fórmula 1. Mauricio Trentinant Y durante un tiempo se dedicó al automovilismo.

“Happy Ending”, la burguesía francesa vista por Haneke



Trintignant llegó a París en 1950 para estudiar teatro con ella. Carlos Doolin. Tres años más tarde debutó en los escenarios interpretando las obras de Jean Racine y Molière. En 1955 debuta en el cine y tras un año de dedicación junto a Pardo.

Del servicio militar en Argelia al “adelantamiento”

Tras un tiempo alejado del cine por el servicio militar en Argelia, Trintignant vuelve a la actuación Vadim en relaciones peligrosas (1959), a la que siguió una feliz temporada repartida entre Francia e Italia, durante la cual participó en películas como verano violento (1959) por valerio zorliniY el adelantamiento por Risi e Éxito (1963) por Mauro Morasí.

En el drama Risi, Trintignat es un estudiante de posgrado tímido que casualmente conoce a un joven lujurioso que lo interpreta. Vittorio Gasmán. Será él quien lo arrastrará a una muerte trágica durante un día de agosto de 1962, a bordo de un Lancia Aurelia B24. Un papel que le permitió aportar plena madurez a la clasificación de los personajes que interpretó hasta entonces.

‘The Match’ restaurada con Bertolucci en el horno junto al cine estadounidense



éxito internacional

con un hombre y una mujer De claude lelouch, desde 1966, y un gran éxito internacional, Trintignant ha demostrado ser un ideal como héroe romántico y seductor. En el cine de la segunda mitad de los años sesenta, la estrella mostró su lado misterioso en películas como adular De Claudio Chabrol Y el La madre De Pasquale Vista CampanilAmbos son de 1968.

cine experimental

Aparición en películas experimentales dirigidas por Rob Griett Cómo Trans-Europ-Express – Piel desnuda (1966) seguido de comedia mi noche con mod (1969) por romero en la que interpreta a un estricto ingeniero moral y dos películas políticas, Z – Ritual de poder (1969) por costa javrasDonde es juez incorruptible y pareo De Bertolucci (1970).

Coche de adelantamiento restaurado en Lizano



Comedia y novelas policiacas

En la década de 1970, Trintignant protagonizó comedias e historias de detectives, como Fuyu – Pícaro (1970) por lelouchY el sin motivo (1971) por Felipe LabroughY el mujer de domingo (1975) por Luis Comencini. Luego protagonizó ¡Domingo por fin! (1983) la última película dirigida trofo.

cine de autor

En los años 80 y 90 del siglo pasado, Trintignant trabajó principalmente en el cine de autor: entre otras películas Porche (1980) por Ettore ScolaY el astuto en el corazón (1982) por Gianni AmelioY el Randy Foo (1985) por andré cheneyY el Merci la vie – Gracias por la vida (1991) de Bertrand Blair Y el Tres colores – película roja (1994) de Krzysztof Kislowski. Pasó a aparecer regularmente en el cine francés, casi siempre junto al director y su amigo Lelouch.

Ultima vez visto

Su última aparición en la pantalla grande se remonta a 2019 Les plus belles années d’une viejuntos anouk emmy y el gerente claude lelouch. También apareció ante las cámaras en el concierto de Cesar en 2021. En los últimos años ha vuelto a los escenarios recitando poemas de poetas como Prevert, Vian y Desnos.



Jean-Louis Trentinant (AFP)

Vida privada

Jean-Louis Trentinant se casó por primera vez con la actriz en 1954 stefan udrande la que se divorció después de dos años. Después del divorcio y una corta relación con Brigitte Bardotse volvió a casar en 1960 con nadine marquandEs actriz, diseñadora y directora, se divorció en 1976 y tuvo tres hijos, Mary, Pauline y Vincent. Pauline murió en 1969 a la edad de diez meses a causa del llamado síndrome de la muerte blanca, mientras que Mary, que protagonizó junto a su padre doce producciones de cine y televisión, murió trágicamente en 2003. Asesinada por su pareja Bertrand CantatCantante deseo negro. El actor se casó con el piloto en 2000. mariana hopfner.

Memoria de Paula Jasmann

paula jazmanConocí, hija del gran Vittorio, Trentinant en el set adelantamientokisa: Todavía era una adolescente en ese momento.

“Tenía 16 años cuando me dispararon adelantamiento a mi Castellioncello – dice Paula Gassmann – por los consejos y la insistencia que mi padre daba en Rési, porque consideraba esos lugares muy adecuados para el escenario con vistas al mar, y porque para las vacaciones la numerosa familia Gassmaniana se reunía cada agosto allí, en esta costa, casi completamente ocupado Pensión Fiorentini de Castiglioncello que hoy ya no existe.”

“Todavía no puedo imaginar que me convertiría en actriz después -continúa-, pero mi papá nos presentó a mí y a mi prima a pesar de todo. Francescasobrina me reí y Trintignant. El director fue muy amable, me tomó como extra y dijo que no me enmarcaría de frente porque me parezco demasiado a mi papá. Trintignant era un joven tranquilo, pensativo y tranquilo, realmente guapo y sonriente. Pero éramos chicos en nuestro lugar. La joven actriz también recibió un regalo inesperado: “Apareció, en la película, en unos tiros de ping-pong y en caminar sobre rocas, también fue recompensada con un Chanel n. 5. Fue mi debut, algo lindo y divertido. Recuerdo la delicadeza de Trintignant con las pocas palabras que intercambiaba en el plató: Era exactamente lo contrario de mi padre. No actuaban, eran así en vida y así adelantamiento“.