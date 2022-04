La masa del bosón W de Rubbia es ‘más grande de lo esperado’. ¿Qué podría cambiar por este asunto? -Corriere.it

para Massimo Cediri

Science dedica la portada al resultado del Laboratorio FermiLab de Chicago, que mide la masa del bosón de Carlo Rubbia W en colaboración con el Instituto Nacional de Física Nuclear: podría abrir una ‘grieta’ en el Modelo Estándar que hasta ahora ha explicado un científico notable de los físicos de partículas

Masa El bosón W de Rubia Es más grande de lo esperado. ¿Qué podría cambiar por este asunto? Olvídese por un momento del bosón de Higgs más famoso, descubierto en el CERN en Ginebra. Uno ya está terminado en la portada. saber Se trata del bosón W, que fue formulado teóricamente en la década de 1960 y descubierto por Carlo Rubbia por quien compartió el Premio Nobel de Física en 1984 con Simon van der Meer.: Junto con el bosón Z es una de las dos partículas intermedias de la fuerza débil y es responsable, entre otras cosas, de los procesos de desintegración nuclear que alimentan nuestro Sol. En resumen: entenderlo desde el punto de vista de la física no es fácil. Pero la intuición sí importa, sí. Relacionarlo, o más bien asociarlo con el bosón de Higgs, es la fuerza nuclear débil, originalmente descubierta por Enrico Fermi y luego perfeccionada por la introducción del electromagnetismo en la teoría. Esto es para explicar la importancia de la física italiana hasta este punto. Ahora el problema son las métricas. no regreses Y no vuelven, cuestionan el llamado Modelo Estándar, la teoría de referencia de la física que describe el mundo de las partículas elementales y las fuerzas fundamentales (en definitiva, la materia). Para esto saber Dedica su portada de quiosco a la nueva medida de la masa del bosón W realizada por FermiLab en Chicago. Título: “Peso pesado” Bajo Fat W En realidad: Demasiado pesado.