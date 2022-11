La lista de aplicaciones infectadas que aún podemos tener en nuestro móvil es de 16

Tras el informe facilitado por una conocida empresa de ciberseguridad, en las últimas semanas Google ha eliminado hasta 16 aplicaciones que declaró peligrosas de su Play Store.

Este último no era más que adware, un término utilizado en el lenguaje informático que significa “software compatible con publicidad”.

Lista de aplicaciones peligrosas que Google informó que estaban infectadas, elimínelas

En la práctica, se trata de aplicaciones diseñadas específicamente para lanzar mensajes publicitarios directamente en la pantalla o dentro de un navegador web. En estos casos, el usuario medio suele ser incapaz de distinguir Entre el adware y el software legítimo, esto solo genera más ganancias para los desarrolladores.

De hecho, acumulan ingresos a través de la visualización automática de anuncios, A menudo hecho por el usuario sin su conocimiento.. Entre los anuncios más populares, encontramos aquellos sobre formas innovadoras de ganar dinero fácilmente, perder peso en pocos días, etc. En definitiva, estas son las alertas habituales para atraer clics, Al igual que los que se utilizan para los correos electrónicos de phishing, gracias a que los piratas informáticos obtienen datos personales y dinero.

Una vez en su dispositivo, al descargar software legítimo o al navegar por otros sitios web, el adware puede realizar muchas actividades no deseadas. Por ejemplo, puede sin ninguna solicitud del usuario, Abra varias ventanas con anuncios, cambie algunas configuraciones de la página de inicio o incluso cambie el motor de búsqueda predeterminado. O, después de analizar sus datos de memoria, navegación y ubicación, puede mostrarle anuncios relevantes asociados con ciertos productos o servicios.

Sin embargo, la presencia de estos programas publicitarios es reconocible y también se puede resolver fácilmente para más geeks. Entre los signos que pueden atestiguar la existencia Para uno o más adware encontramos:

Aparecen nuevas barras de herramientas, extensiones o complementos dentro del navegador

Redirige a sitios distintos a los previstos

Bloqueo o ralentización repentina del navegador

Inicio automático de la instalación de aplicaciones no deseadas

¿Cómo ganaron dinero los hackers con estas aplicaciones infectadas? Descúbrelos todos

Así que dijimos que una de las formas más sencillas de introducir adware en un dispositivo es hacerlo descargando otro software, generalmente freeware o shareware. Sin embargo, en algunos casos, estos programas publicitarios pueden colocarse directamente en varias tiendas en línea, Disfrazarse entre otras aplicaciones legítimas.

Esto le sucedió a 16 aplicaciones infectadas que Google eliminóque mencionamos al principio del artículo. En la práctica, se descubrió que estas aplicaciones tomaban el control del teléfono inteligente, o del dispositivo en el que estaban instaladas, y comenzaban a abrir un navegador en segundo plano. Gracias a este truco, las aplicaciones funcionan en la sombra, lo que permite que el navegador abra sitios web que contienen anuncios publicitarios sin molestar. De esta manera, se realizan miles de clics cada hora, lo que a su vez genera dinero en nombre de los propios propietarios del sitio.Los.

Para el usuario, que en realidad no ha notado nada, el único daño colateral consiste en:

En el consumo masivo de la batería, Que se puede atribuir fácilmente a otras causas.

En el consumo excesivo de datos de internet, Porque las aplicaciones funcionan incluso cuando no hay conexión Wi Fi

Actualmente, las aplicaciones ya no están disponibles en Google Play Store y, por lo tanto, no se pueden descargar.. Además, a través de la automatización, las aplicaciones también desaparecen en muchos casos de los dispositivos en los que están instaladas. Sin embargo, no nos cuesta nada comprobar si quedan rastros de apps ofensivas en nuestro móvil, y además porque algunas tienen millones de descargas. Sus nombres eran:

linterna +

cámara de alta velocidad

Administrador de tareas inteligente

Block de notas

lampara electronica

Autobús de Busán

Nota rápida

convertidor de moneda

notas

código de alegría

Izdeka

Descargador de perfiles de Instagram

Diccionario K

calculadora