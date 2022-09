La increíble historia de su huida a México y su amor eterno

Sophia Loren Una de las actrices más populares del mundo, ha logrado muchas cosas en su carrera. Premios Internacionales También vivió en el cine y el teatro. Uno de los mayores pesares de su vida fue su relación amorosa con Carlo Ponti, su ex marido de quien siempre habló con mucho dolor. Carlo Ponti, quien falleció en 2007, fue uno de los más grandes cineastas italianos. Comedia Estilo italiano. El encuentro entre ambos tiene lugar en 1950, pero no es tan bonito como parece.

Amor entre Sofia y Carlo

cuando Carlos Bondi Y Sofía lorena Se conocieron, él estaba casado y ya tenía dos hijos.

Es solo después de unos seis años que el hombre puede vivir su relación a la luz del sol, se divorcia de su esposa y se va a México para obtener esta oferta especial. se casa lorena En 1957, por poder. No podía regresar a Italia, de lo contrario lo habrían acusado de estar ya casado. De hecho, aún no se ha promulgado ninguna ley de divorcio en Italia.

Casada con Carlo Bondi y Sophia Loren

Después de su regreso en la década de 1960, Carlo E Sofía Fueron acusados, ninguno de los dos se casó, pero los cargos no bajaron.

Se casaron en Francia y unos diez años después, su romance tuvo dos hijos, Carlo Jr. y Edoardo. Los dos permanecieron juntos durante toda su vida. Muerte Por Ponty en 20017.

Loren cuenta feliz su historia de amor, ya que no hay más complicaciones que los primeros problemas relacionados con un matrimonio en problemas. Son precisamente estos momentos los que vienen a la mente. lorena Su mayor arrepentimiento fue no poder casarse con un vestido blanco. De hecho, la mujer dice que es su mayor hasta la fecha. el sueño Desafortunadamente ella no pudo satisfacerlo con el amor de su vida.

Desafortunadamente, a pesar del hermoso matrimonio entre los dos, la historia no le da a Loren la oportunidad de celebrar la boda como a ella le hubiera gustado.