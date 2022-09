Inrarid ‘Patriado’ y Nostalgia en Barto, México – Cine

Venecia: un término ahora de uso común, especialmente después de que el libro de Mario Desiati ‘Spatriado’ ganara Strega. Alejandro González Iñárritu no sabe italiano, pero lo aprecia porque refleja su estatus, a partir de cuya expansión creó la nueva película, los primeros siete años después de El renacido, en 2015 Leonardo DiCaprio ganó un Oscar.

No es casualidad que se llame Bardo, que se sitúa más o menos como una condición entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos.

“Estoy en el medio, soy mexicano para Estados Unidos, estadounidense en México”, dijo Amores Perros, de 21 años, director de Beautiful, Birdman, una película épica y monumental de tres horas que ganó en Venecia ’79. La vida de Silverio Gama, un “inmigrante de primera”, periodista, documentalista, escritor exitoso que lucha por equilibrar su vida. No es normal: “Me estoy acercando a los 60, me llevan a pensar, este es un momento importante en mi vida, estoy listo para entender, desde 2012 estoy meditando con un monje vietnamita, me da libertad”. , a ver las cosas con desapego, sin miedo a la ejecución de los demás., en fin, me ayuda a aceptarme”, dijo. “El éxito es un poco amargo, es una posición privilegiada, pero hay muchas expectativas, obligaciones, nada es suficiente, el éxito lleva a sacrificios, por ejemplo a tu familia”, reveló.

La película es autocrítica sobre la difícil situación de quienes abandonan el país, la elección de migrar (“Miles de personas prescinden de otras opciones”). “Hoy, 1 de septiembre, es un aniversario importante: el 1 de septiembre de 2001, con mi familia, salimos de México y nos fuimos a vivir a Los Ángeles, pensamos durante un año, en cambio nunca nos fuimos, pero esta falta me sigue. todos los días. , México se convierte en un estado de ánimo. Y las historias que cuento en Pardo ilustran esta ausencia. Lleva a su personaje (interpretado por Daniel Giménez Cacho) en un viaje emocional en el que la verdadera biografía del director raya inciertamente con la ficción, “es autoficción”, pero todavía le hace decir que está “al servicio de los gringos”. Es decir, de los estadounidenses, para ser parte de su organización.

‘Barto – Una falsa crónica de ciertas verdades’ (en cines y posteriormente en Netflix, donde estará disponible a partir del 16 de diciembre) cuenta un viaje suspendido entre los recuerdos y las vivencias de Gama como mexicano y latinoamericano. Un premio de prestigio en América y por eso se celebra en casa después de muchos años. En el coma que lo embarga tras un infarto, está el sueño de este viaje entre Los Ángeles y México y la historia de él y su familia, pero también la historia del país bajo control estadounidense (Amazon compra si Baja California). Las corporaciones son más ricas que muchos países hoy, Walmart tiene 3 millones de empleados Hay, han vuelto al feudalismo corporativo”, dijo), la tragedia de los inmigrantes que intentan cruzar la frontera (experimento carne y arena mientras se movía y se ahogaba), la vida de los mexicanos pobres en California.

Todo es como un sueño, “Porque no existe la realidad, el significado que le das a los hechos que vives es fantasía”.

Iñárritu rinde su homenaje personal al cine del maestro riminiano y lo reconoce como un hecho: “Fellini es un santo patrón, como Buñuel, Roy Anderson, Jodorowsky. No hay cineasta, ni músico, que no esté influido por Fellini . Puede prescindir de Mozart o Bach. Mucho para sus sueños cinematográficos. Significado similar. Y creo que San Fellini también me protegió esta vez.