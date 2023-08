“La herramienta será similar a una tarjeta social”.

corte extirpar? “No se puede hacer hoy”. Costará 13.000 millones de euros al año y este dinero se utilizará para aumentar los impuestos, con el objetivo de hacerlos estructurales. Sin embargo, el ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, asegura que no se puede descartar una intervención gubernamental contra el aumento de los precios del combustible. Al menos para apoyar a quienes se encuentran en una situación difícil. “Si el precio medio (que ahora se sitúa permanentemente por encima de los 2 euros en las autopistas) se mantiene en los niveles actuales o peor, abordaremos el problema de ayudar a las familias numerosas y a las personas con bajos ingresos”.

En “La Piazza”, el evento de Affariitaliani.it en Ceglie Messapica, Urso desempolvó la idea de incluir al menos una medida “objetiva” sobre la gasolina y el diésel en la “compleja” ley presupuestaria. “Por ejemplo, con un bono como una tarjeta social”, explicó al margen de su entrevista con Il Messaggero.

La maniobra del gobierno puede ahorrar mil millones del bajo precio del gas. Recursos también del subsidio por hijo único

la decisión

Pero la decisión es difícil de tomar. Y no sólo porque los tanques están más o menos vacíos, sino porque esta medida presupone la capacidad de predecir la dirección de los precios que dependen de factores externos inconmensurables para Italia (desde el precio por barril que los países productores cobran a las pocas refinerías disponibles). Sin embargo, el ministro se muestra optimista. “Créannos: hoy Italia está siendo juzgada favorablemente por las agencias de calificación internacionales y las bolsas italianas están registrando su récord histórico y han reducido la brecha”. Añade que las prioridades en esta etapa “son la inflación y el consumo”. Tanto es así que “seguimos trabajando en el Pacto Antiinflación. Ya se han sumado comerciantes, gran distribución, pequeñas y medianas empresas, artesanos y cooperativas. Ahora depende de los productores con quién se reunirá el ministro en los próximos días. “Si trabajamos juntos como sistema italiano, podemos reducir significativamente la inflación en la última parte del año”. Realmente optimista. Volviendo al tema del combustible, aunque subraya que el recorte de Draghi cuesta 1.000 millones de euros al mes, Urso alardea de cierta seguridad: “Con la bajada de 25 céntimos que quería el gobierno anterior, el precio ha caído más o menos a los niveles actuales”. En otras palabras: en este momento los aranceles permanecen. Y también porque, como dijo en el mismo acto la ministra de Trabajo, Marina Calderón, antes de pedir el freno a la renta básica y la implementación de políticas activas (“Pero no garantizamos un empleo estatal”): “Hay que destinar recursos a quienes ya tenemos necesidades”. El lema que guía todas (muchas) las intervenciones gubernamentales. el subsecretario Marcelo Gemato (FdI como eurodiputado Carlo Fidanza), la presidenta del Grupo FI, Licia Ronzulli, y el periodista y asesor regional Vittorio Feltre. Y con la llegada hoy de los viceprimeros ministros Matteo Salvini y Antonio Tajani. Sin embargo, al menos ayer, hubo un exponente de la oposición: Antonio Decaro. Al fin y al cabo, el alcalde de Bari, en su calidad de presidente de Anci, lidera desde hace semanas una campaña de críticas contra el ejecutivo. Entre la inmigración (“Para los menores no acompañados, el dinero lo pagan los municipios”, dice a su llegada a Çeğli) y el dinero de Pnrr, el ex empleado de Anas parece casi aspirar al papel de primer corredor en el próximo Campeonato de Europa (su (el mandato es donde vence el primer nacional) en 2024).

encuesta

Sin embargo, la gran ausente en Sigli, tras el tardío rechazo del general Fanacci, es Giorgia Meloni. La primera ministra, que estuvo presente en las pasadas ediciones y se ganó elogios por su “me tiemblan las venas de las muñecas” el año pasado, esta vez se negó. Sin embargo, Meloni, que acaba de abandonar el Valle del Etria, es el campeón de la encuesta Lab21.01 presentada en el escenario. Una encuesta mostró, un año después de asumir el cargo en el Palacio Chigi, que el primer ministro goza en este momento de más estima que Conte, Renzi y Letta. A la par del dragón. Menos que Berlusconi. Y, sobre todo, cómo los italianos la ven, en términos de imagen, como más capaz que hace 365 días pero menos innovadora. Más fiable aunque menos consistente. Esto significa, al menos en teoría, que tiene todas las calificaciones para realizar una maniobra difícil.

